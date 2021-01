Furia de Fabiola Yáñez en las redes por las críticas a sus posteos de Chapadmalal

La primera dama posteó una foto de Dylan, el perro de Alberto Fernández, asegurando que era su bautismo aéreo y recibió múltiples críticas. Respondió y avaló las críticas a Macri.

La primera dama, Fabiola Yánez tuvo un fin de semana álgido en las redes sociales y se encargó de responderle a los que la criticaban por postear fotos del primer viaje en helicóptero de Dylan, el perro de Alberto Fernández.

ñez escribió que se trataba del bautismo aéreo de la mascota presidencial y que partían para un descanso en un lugar que no precisó. “Vuelo bautismo de Dylan♥️…amor perruno, días de descanso”, fue el breve texto que acompañaba a la foto.

De inmediato, junto con saludos y comentarios cariñosos hacia Dylan, algunos usuarios escribieron duras críticas al hecho de que el Presidente se tomara un descanso en el contexto actual de la Argentina. La Primera Dama respondió tanto los mensajes positivos como los otros; estos últimos con dureza, defendiendo el derecho del Presidente a descansar.

“Dale descansen que le país está bárbaro. Aun no sabemos is en este año vamos a recibir la vacuna para el COVID”, fue uno de los comentarios. Fabiola Yáñez respondió enseguida y fue tajante: “Ah, no sabés? La están recibiendo en todas las provincias. Si te despertaste con ganas de escribir, escribí algo más productivo”.