VECINALISTA PIDE AYUDA A FUNCIONARIOS PARA UN TRATAMIENTO COSTOSO

Carlos Basualdo, presidente del barrio Cabo Sendrós padece una lesión en su pierna derecha y solicita ayuda a los políticos para que colaboran con los estudios costosos que se tiene que realizar fuera de la ciudad.

En diálogo con este medio, Basualdo le pidió a sus compañeros, funcionarios y diputados que le den una mano porque la necesita. “Lamentablemente la plata que he cobrado se me fue en remedios y estudios. Hay tres personas actualmente que me están ayudando que son el concejal Gastón Etchepare que no me ha abandonado nunca, el ex Intendente Enrique Tomás Cresto que ha aportado su lindo granito de arena y la compañera Paola de acción social. No pido fortunas, solo que me den lo que puedan. Hoy tengo una verdulería chiquita para juntar platita porque necesito realizar estudios”.

El vecinalista comentó que tiene una pierna infectada: “Me hicieron la biopsia y necesito hacerme una operación que vale aproximadamente 17 mil pesos. Me recorrí todos los médicos de Concordia y ahora me está atendiendo la doctora Florencia Pietro junto a un colega de ella de Concepción del Uruguay. Espero que a los funcionarios se les ablande el corazón y vengan. Así como vienen a pedirnos que trabajemos para ellos y que les juntemos votos ya que ellos llegan por los votos nuestros, que vengan y traigan alguna donación de lo que sea.

Por último, el presidente del barrio Cabo Sendrós agregó que los estudios y la hipotética operación solo se puede realizar en tres ciudades: Paraná, La Plata o Rosario.