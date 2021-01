DR. ANTONIUTTI: “ESTUVE NUEVE DÍAS CON RESPIRADOR Y FUI RECUPERÁNDOME”

El médico cirujano Daniel Antoniutti contrajo coronavirus y estuvo aproximadamente tres semanas en un estado muy delicado. Su familia lo trasladó a Buenos Aires y tras nueve días con respirador se fue recuperando. Hoy ya está en Concordia con la enfermedad superada y rehabilitándose poco a poco.

En diálogo exclusivo con El Sol-Tele5, el Doctor Antoniutti comentó que el viernes se cumplió un mes del diagnóstico de la enfermedad. “El 22 empecé con el decaimiento, pérdida de fuerza y fiebre. Me hisopé y me dio positivo. Al principio parecía una enfermedad leve, pero después se fue agravando y tuve que ser internado en la Terapia Intensiva del Hospital Masvernat, hasta que llegó un momento que no podía respirar más y se decidió la intubación. Luego por el cuadro de gravedad mi familia pidió que me trasladen a Buenos Aires. Allá estuve nueve días con respirador y fui recuperándome”.

“Dino” remarcó que ésta es una enfermedad de conciencia social. “La verdad que no entiendo a la gente que no usa barbijo, que no guarda la distancia, el mayor riesgo es para los que estamos trabajando en la salud, pero la gente tiene que cuidarse. Hasta que no estemos vacunados todos llevará su tiempo”.

El carismático médico de nuestra ciudad señaló que “Argentina no es un país de primer mundo, entonces conseguir la vacuna con el costo que tiene, al Gobierno le va a costar entonces hasta no estar gran parte de la población vacunada hay que cuidarse, no hay otra solución”.

Con respecto a la vacuna para prevenir el COVID-19, Antoniutti dijo que es como una de la gripe: “Año a año cambian e incluso las vacunas que están ahora tienen mayor defensa que la inmunidad que las vacunas de la gripe. La Sputnik cubre un 90 por ciento y la de la gripe un 60”.

Por último, el doctor del Sanatorio Concordia afirmó que le va a llevar un largo tiempo recuperarse, porque la pérdida de fuerza muscular que posee es muy importante aunque día a día se siente mejor finalizó diciendo “Dino”.