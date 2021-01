EL JOVEN BUSCADO EN EL RÍO ESTABA PESCANDO PARA PAGAR UNA ECOGRAFÍA A SU MUJER

Así lo revelaron sus padres y piden ayuda para buscarlo. “Quería hacerle una ecografía a su mujer que está embarazada de 6 meses. Le dije le íbamos a dar la plata y me dijo que no, porque nosotros también necesitamos”, contó su madre.

Sigue la búsqueda de Leonardo «Nino» Rodríguez, el joven de 27 años que cayó a las aguas del río Paraná en la zona del paraje El Colorado, cercana a Santa Elena, el viernes por la noche tras sufrir un ataque de epilepsia, cuando estaba pescando con familiares a bordo de una embarcación.

Los padres del joven pescador, Rosa Cáceres y Marcos Rodríguez, pidieron que embarcaciones se sumen a la búsqueda de su hijo.

Ayuda para buscar

“Quiero que mi hijo aparezca, necesito que salgan más lanchas y que dónde él se cayó, hagan rastrillajes hasta cansarse, capaz que está ahí porque dicen que es hondo. Es mi esperanza que lo encuentren donde estaba recorriendo el espinel, porque ahí no han rastrillado, el único que ha hecho rastrillajes ahí es mi hijo Diego, que busca a su hermano desde el primer momento”, remarcó Rosa al dialogar con Fm Latidos de Santa Elena.

Epilepsia

“Nino desde los 18 años sufría ataques de epilepsia y lo hacía tratar en Paraná. Él cumplía tomando su medicación al horario establecido y cada tres meses, lo llevaba a los controles en Paraná”, recordó su madre.

Su madre le pedía que no vaya a pescar, sobre todo, los días de calor. “Él me decía que estaba bien. Me decía: `vieja tengo que disfrutar, porque me voy a morir y esta maldita enfermedad me va a llevar con ella´”, remarcó.

Pedido desesperado de la familia

“Se fue a pescar porque tenía una pensión que no le alcanzaba y quería hacerle una ecografía a la mujer que está embarazada de seis meses. Yo le dije que esperara que cobre su padre y le íbamos a dar la plata. Pero él me dijo que no, porque nosotros también necesitamos”, contó.

En tanto, su padre Marcos, pidió ayuda para buscarlo: “por favor les pido que salgan, denme una mano por mi hijo por favor les pido. Hoy necesito que me den una mano para encontrar el cuerpo de mi hijo, no necesito plata. Agradezco al municipio que estuvo siempre desde el primer día ayudando y a todos los que vinieron a ayudarnos», remarcó don Rodríguez.