NICOLINI: “YO NO RENUNCIÉ, ME BAJARON DEL BARCO”

La abogada Lorena Nicolini, quien estuvo como directora del área de Economía Social, y al frente de la Dirección de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Concordia, desde la primera gestión de Enrique Cresto como intendente, ante cronistas de El Sol Tele5, aclaró que le pidieron la renuncia. “La presenté como corresponde. Me dijeron que era por renovación de autoridades”.

En este sentido, la ex funcionaria referenció que después de 5 años “consideraron que cumplí un ciclo así que no quedó otra”, y admitió que “hay que saber dar un paso al costado”, y subrayó: “a través de este medio, quiero comunicarle a toda la ciudadanía de Concordia y al Movimiento Peronista de la ciudad, que me urge realizar una aclaración atento que el día 21 de enero presente mi renuncia por solicitud del Ejecutivo Municipal, a cargo Sr. Barboza”, detalló.

Del mismo modo, Nicolini señaló que “como buena funcionaria acaté una orden y di un paso al costado, además -agregó- “en el día de la fecha me encuentro con el Decreto donde se me acepta la renuncia, pero invocando que por razones profesionales me aparto del cargo”.

Por tal motivo, la abogada quiso poner los puntos sobre las íes y refirió: “dicho extremo es totalmente falaz, mis convicciones y compromiso social siguen intactos, pero ya desde otro lugar”.

Párrafo final, Lorena puntualizó que “desde un primer momento, hace 5 años atrás, sabía muy bien que esta labor sería difícil, gratificante pero sacrificado, por ello, reitero, que no me bajé del barco, me bajaron y con total aceptación de la decisión, pero quien lo decidió que se haga cargo”, espetó.

Nicolini fue reemplazada por Alba Ponce, trabajadora municipal con trayectoria en el ámbito del emprendedurismo, el desarrollo de la economía social y el trabajo articulado con las microempresas familiares y los sectores productivos.