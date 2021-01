UNA MOTOCICLISTA EMBISTIÓ UN CAMIÓN Y SE SALVÓ DE MILAGRO

Este miércoles, alrededor de las 09.00 horas, en inmediaciones de calle Presidente Illía y Federación, un camión Scania, que venía a cargar madera, fue embestido por una moto de 150 cc. que se lanzó a pasarlo cuando el camionero ya había puesto el giro. Por milagro, la motociclista salvó su vida y solo sufrió una fractura en uno de sus pies.

El camión llegaba de Rosario a cargar madera en nuestra ciudad, para luego trasladar a Mar del Plata, cuando se le cruzó la moto y la joven que conducía el rodado fue arrastrada hasta la vereda de Ruta 4. En diálogo con este medio, Gonzalo, el camionero manifestó que la chica venía a aproximadamente 100 kilómetros por hora y tiene que agradecer que llevaba casco, porque si no terminaba muerta. “Ella no se percató de que yo tenía el giro para doblar y se tiró a pasar. Tiene un Dios arriba, porque no se mató de casualidad. La gente tiene que tomar conciencia de cómo manejar finalizó diciendo el chofer”.

PIDEN UNA SEMÁFORO EN LA ESQUINA

El propietario de una forrajería ubicada en la esquina, donde se produjo la colisión, afirmó que necesitan urgente un semáforo en Illía y Federación. “Hace quince días le habían chocado el estudio jurídico a mi hija aquí al lado. Es un peligro constante esta zona, hay más transito que en calle Concejal Veiga. Todos los días estoy con el Jesús en la boca rogando que no me rompan la vidriera” dijo el comerciante que se mostró muy preocupado por los sucesivos accidentes en esa arteria de Concordia.