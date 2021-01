Pietragalla: «es un patotero, sin formación y sin sensibilidad»

La diputada repudió la actitud del secretario de Derechos Humanos tras su recorrida por Formosa: “Son militantes políticos, son pésimos funcionarios y son malas personas; que no te duela lo que le pasa al otro”, agregó Oliveto.

“Me parece triste la doble vara; si defendés los derechos humanos, los defendés siempre; esta cosa de alinearse al poder, demuestra que son farsantes; no les importa ni el dolor de la gente, ni los derechos vulnerables ni las consecuencias que esto trae para sus vidas. Ese señor feudal que decide quitarles la libertad, cercena la libertad de los periodistas, y el estado se calla; y los organismos de derechos humanos que tanto se indigna cuando gobierna un opositor, se callan también”, lo dijo Paula Oliveto, diptuada nacional de Juntos por el Cambio en Radio Mitre.

“Son militantes políticos, son pésimos funcionarios y son malas personas; que no te duela lo que le pasa al otro; que los miren por arriba como Pietragalla, los muestra farsantes, y me da asco; mirá la palabra que uso; asco. Que una persona se pueda desdoblar así. Tuvieron una actitud en el gobierno de Macri, exagerada; para voltear a un gobierno; y ahora que se muestra como en el caso de Santiago del Estero, de Formosa, violaciones a los derechos humanos; la Constitución; cuando ves madres llorando que no se pueden encontrar con sus hijos; hijos que no tienen tratamientos médicos; cuando ves infectados con personas que no están infectadas; policías persiguiendo a periodistas y opositores, te callas, como persona, sos lamentable; y eso es Pietragalla”, agregó luego de escuchar la conferencia de prensa del secretario de Derechos Humanos, que dijo, palabra más, palabra menos, que Formosa es una maravilla y que todo se trata de una “operación política”.

Para Paula Oliveto, “Pietragalla es una persona sin formación; es un patotero; cuando en esa sesión donde queríamos aprobar la ley que hoy prueba que era en beneficio de los jubilados, era parte de la barra que incitaba afuera y patoteaba adentro. Es una persona sin formación y sin sensibilidad”. Y agregó, hablando de las víctimas que hicieron sus reclamos en los medios y en las redes: “Son personas humildes, que piden con desesperación que se los ayude; qué tenés en las entrañas para tratar así al pueblo que te pide que los ayudes; me angustia, pero me rebela este tipo de personajes. Ojalá que la sociedad reaccione; es el comienzo de un gobierno autoritario”.