DESDE EL SANATORIO GARAT AFIRMARON QUE EL IOSPER CUMPLE, PERO NO ES SUFICIENTE

El director del Instituto Médico Quirúrgico Garat comentó que si bien la obra social IOSPER está cumpliendo con el pago, no es suficiente para afrontar los gastos que conlleva tener abiertas las puertas del sanatorio.

En diálogo con el sol, Jorge Díaz Vélez, director del Sanatorio Garat, señaló en primer término que las obras sociales vienen abonando. “Es cierto que algunas con reclamos, pero vienen cumpliendo. El tema serio en este momento es que hay un desfasaje muy importante entre lo que cobran los sanatorios y lo que nos está costando mantener abiertas las puertas. Ese es el grave problema. Todos sabemos que los insumos han subido una enormidad en dólares y que a nosotros nos afecta. Ha subido todo, pero las obras sociales han venido aumentando a cuenta gotas”.

SITUACIÓN CON IOSPER

El médico gastroenterólogo sostuvo que IOSPER después que hizo el convenio en Concordia viene abonando correctamente. “IOSPER larga cifras tremendas de 600, 700 u 800 millones que paga todos los meses, cuando es enorme la cantidad de afiliados que tiene ya que son alrededor de 300 mil. Nos quiere asustar diciendo yo estoy pagando tanto por mes, pero no es suficiente para la realidad que estamos teniendo. A eso habría que agregarle en el caso de los sanatorios, un 30 o un 40 por ciento de aumento para poder seguir teniendo las puertas abiertas como dije anteriormente”.

Díaz Vélez dijo que IOSPER mencionó que dará un 10 por ciento más a todos los prestadores pero no es suficiente. “Si la obra social nos dijera que va a haber un aumento del 30 por ciento, más o menos nos pone en condiciones de seguir brindando prestaciones médicas”.

La Asociación Médica que es el primer nivel de atención, es decir el paciente ambulatorio, habría decidido el corte de servicio pero desde los sanatorios no. “Hasta ahora nosotros venimos manteniendo la prestación a pesar de que lo que IOSPER nos está abonando no es suficiente. IOSPER para nosotros es importante entonces tampoco podemos cortar de un día para el otro, sí se ha avisado desde la cámara de clínicas y sanatorios a la obra social que nosotros no podemos seguir en esta situación. Necesitamos tener un aumento que no es para mejorar las ganancias. Del sanatorio lo que entra sale, nosotros si no tenemos dinero no podemos pagar y de esa manera nos cortan la provisión de insumos y de medicamentos. Esa es la realidad” finalizó diciendo el director del Garat.