MALESTAR EN LA UOEMC POR LA SALIDA DE ARGÜELLO Y LA INCORPORACIÓN DE RAMÍREZ

Desde la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia expresaron su malestar al Intendente Alfredo Francolini por el desplazamiento del ingeniero Rubén Argüello de la Dirección de Bromatología y la incorporación de Fernando Ramírez entendiendo que es monotributista y no tiene la trayectoria que ya poseen personas que están en planta permanente.

El pedido de renuncia del ingeniero Rubén Argüello a pocos meses de jubilarse y con casi veinte años de trayectoria cayó mal en el gremio de la UOEMC. En diálogo con este medio, el secretario General, Carlos Rapuzzi, manifestó que les causó malestar cuando ellos tomaron conocimiento de la renuncia del compañero Arguello.

“Nosotros charlamos con él y no es que renunció por cuenta propia, sino que le pidieron la renuncia. Ahí ya causó malestar la situación, porque nosotros consideramos que él no es un funcionario político sino de carrera. Los que ponen a disposición la renuncia son los funcionarios políticos y acá molestó lo que ocurrió, además porque se puso en el cargo a una persona monotributista y que no tiene la trayectoria que tienen ciertos compañeros dentro de la dirección”.

Rapuzzi agregó: “los compañeros de carrera al ver estas cosas se desmotivan, porque uno trata de esmerarse y hacer lo mejor para poder ascender y seguir creciendo en la actividad municipal, pero esto genera malestar y en las diferentes áreas municipales”.

Desde el gremio desean solicitarle al Ejecutivo que se retrotraiga o se haga un concurso con los compañeros que están en el sector y “también evitar que esto se siga propagando, porque así como ocurrió en Bromatología también puede pasar en Inspección General, en Tránsito o en Saneamiento Ambiental”, alegó.