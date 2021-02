EMPLEADO DEL MASVERNAT DIJO QUE LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA SPUTNIK V LO DESCOMPENSÓ

Después de aplicarse la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, uno de los trabajadores que viene reclamando por su situación laboral en el Hospital Delicias Concepción Masvernat se descompensó. Desde el nosocomio le dijeron que pudo ser por el estrés causado tras más de un mes de lucha por obtener mejores condiciones laborales.

En diálogo con este medio, Fabio Olivieri comentó que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna lo trató mal. “Me dijeron que pudo ser por el estrés de todos los días que llevamos en el Hospital con los reclamos. Me han recetado un montón de chequeos. Hay otros compañeros que también andan con mucho dolor de cabeza. Necesitamos que venga la respuesta del gobierno para que nos blanqueen. Se va a terminar muriendo alguien y no van a hacer nada”.

El trabajador señaló que los médicos le dijeron que se tenía que hacer análisis porque estaba trabajando con la presión muy alta. “Ni bien me pusieron la vacuna estuve internado en la guardia y luego me dieron el alta. Fui al médico que me hizo el chequeo y me dio diez días más para hacer estudios más profundos”.

SIGUE LA LUCHA

“Ya son 66 días los que venimos luchando en la puerta del Hospital. Estamos bastante cansados y no es justo que nos hagan esto porque somos trabajadores del Masvernat. Vamos a continuar la lucha y yo de acá no me muevo hasta que esté la solución. Nosotros empezamos en agosto con las marchas, por eso deseamos que los gobernantes se pongan la mano en el corazón y vean de una vez por todas lo que estamos pasando”, refirió Olivieri.