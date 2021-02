AUTOMOVILISTA DENUNCIÓ QUE PERSONAL DE TRÁNSITO LE RETUVO EL VEHÍCULO Y QUE LE PIDIERON COIMA

Un automovilista de nuestra ciudad contó ante nuestro medio que, este viernes, alrededor de 10.00 de la mañana, circulaba por calle Urdinarrain, y en la intersección con calle La Pampa, fue detenido por un control que estaba llevando adelante el personal de la Dirección de Tránsito Municipal.

El automovilista aseguró que tiene toda la documentación en regla pero que igual le sacaron el vehículo. Denunció que “me pidieron coima y como no les quise pagar me sacaron el auto”.

Sobre lo ocurrido, Javier Escuderi afirmó ante cronistas de Eeste medio que: “yo tengo toda la documentación en regla, y cuando me preguntaron la dirección donde vivo les dije en calle Tucumán 931, a lo que el funcionario municipal me dijo que no coincidía con la dirección que figura en el carnet, entonces le mostré el documento y le dije que figura la misma dirección en el carnet y en el documento. Tengo seguro y tengo todo en regla”, dijo el conductor.

En ese mismo tono, Javier señaló que: “por ese detalle que, según ellos, no coincide la dirección que les dije con la del carnet y la del documento y, seguramente alguna coima que no les di, por esa razón me retienen el auto. Yo andaba trabajando, soy electricista, les reclamé, hablé con ellos, pero ahora argumentan que yo me quise ir del lugar y eso es mentira”, aseguró el conductor.

“En el acta pusieron la dirección que les di de palabra y no la que figura en el documento o en el carnet”, contó sin poder salir de su asombro el automovilista ante un aparente procedimiento mal hecho desde el vamos.

Gastón insistió y le reclamó en la cara a uno de los inspectores intervinientes que: “la chica rubia y el otro inspector me quisieron coimear y como yo no accedí, por eso me retuvieron el auto. Yo necesito mi vehículo para poder seguir trabajando”.

Tal fue el reclamo de Javier en las barbas del inspector que labraba un acta.

TIENE RAZÓN, PERO PAGUE

Posteriormente y ya en horas de la noche de la víspera, familiares de Escuderi se comunicaron con cronistas de este medio para informar que: “en la Dirección de Tránsito Municipal admitieron que se habían equivocado. Es más, le pidieron disculpas a Javier pero igual tuvo que abonar por el traslado de la grúa, la suma de $ 1.160 para poder retirar su automóvil. Una verdadera estafa lo que nos hicieron. Deberían devolvernos el dinero porque a Javier le metieron la mano en el bolsillo”, expresaron indignados ante nuestro medio.