Félix Díaz denunció que el Gobierno le pidió que milite contra Macri a cambio de asistencia

El líder qom apuntó contra el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. “Ellos no me ven como un indígena, me ven como un macrista, un opositor”, se quejó.

Como si no le alcanzara la inmensa cantidad de problemas que afronta por la crisis económica, la negociación con el FMI, la pandemia y la situación social del país, el Gobierno vuelve a involucrarse en otro escándalo. El presidente del Consejo Consultivo Participativo de los Pueblos Indígenas, Félix Díaz, acusó este viernes al polémico secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, de condicionar cualquier diálogo con las poblaciones originarias a que militen contra Juntos por el Cambio para evitar que Mauricio Macri vuelva al poder en 2023.

“Nunca en mi vida fui maltratado de la manera en que me trató Pietragalla”, dijo el líder qom en declaraciones radiales. Y añadió: “Ellos no me ven como un indígena, me ven como un macrista, un opositor”.

Ambos se reunieron el jueves por primera vez desde que asumió el Frente de Todos. “Estamos como si fuera en otro país, no tenemos acceso a nada, ninguna institución del Estado nos atiende porque hay una bajada de línea”, afirmó el hombre.

De acuerdo a su relato, Pietragalla se presentó como un “militante de La Cámpora y de la causas de los pobres” al advertirle que no ayudarían a los pueblos indígenas si usan “los medios contra el gobierno”. El líder qom dijo que entonces el funcionario le aclaró que solo podrían “trabajar” juntos “si trabajan en la campaña electoral para que el 2023 sigamos gobernando y no vuelva el macrismo. Con esa condición”, sostuvo.

“No queremos que nos pongan la camiseta o color de un partido político. No estoy de acuerdo con esa forma de expresarse de un funcionario de alto rango que debería escuchar nuestra voz. No somos producto de nadie para que nos diga lo que tenemos que hacer”, aseveró.