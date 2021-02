OTRO LOGRO MAS DEL MUNICIPIO: EN RECONOCIDO RESTAURANTE CON 30 AÑOS DE HISTORIA, BAJÓ SUS PERSIANAS

Luego de 3 décadas de trabajo bajó las persianas el restaurant La Casona.

Fueron los mismos clientes los encargados de difundir la noticia a través de las redes sociales, que posteriormente fue confirmada por gente vinculada al sector gastronómico.

El titular de la gremial de los hoteleros y gastronómicos locales, Leandro Lapiduz, describió esta situación. El mismo había puntualizado que: “mucha gente de la ciudad está consternada por el cierre del emblemático “Restaurante La Casona”, resaltando que “particularmente los dueños (colegas y amigos) me informaron del cierre hace un tiempo y no me sorprendió”, y agregó que “es una empresa más que se suma a la lista dejando gente sin trabajo y los dueños sin trabajo: Hotel Salto Grande, Hotel Mayim, Restaurante Americano, Restaurante El Principito, y la lista sigue”.

Asimismo, refrescó la memoria de los funcionarios y gobernantes, puntualizando que: “quiero recordar que hace tiempo lo dije en notas realizadas en mi carácter de presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia, pero lamentablemente, quizás no estaban preparados para escucharlo”.

Vale recordar que desde el sector gastronómico advirtieron que esta situación ya estaba prevista desde mediados del año 2020.