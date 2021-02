PIDEN QUE EL VIOLADOR VUELVA A PRISIÓN

Vecinos del Barrio Pampa Soler solicitan a la justicia que el presunto violador de la zona esté en prisión mientras avanza la causa, ya que según el testimonio de familias, aseguran que fue liberado el domingo por la noche.

El lunes por la mañana, los vecinos se manifestaron primero frente a tribunales y luego en la Jefatura Departamental de Policía.

En diálogo con este medio, Jorge, pareja de una madre a la que se intentó abusar, comentó que el presunto violador tiene cuatro causas. Una de ellas es de su propia hija, que se tuvo que mudar porque hace seis años que padece vejámenes.

Con respecto a lo sufrido por su pareja, el vecino de Pampa Soler señaló que el hombre estaba en la puerta del dormitorio sin ropa y su mujer empezó a gritar el nombre de su marido y es allí donde el acusado salió corriendo y lo capturaron los vecinos. Más tarde Jorge señaló que encontraron un cuchillo al costado de la cama, el que luego fue entregado a la Comisaría Sexta.

Según lo relatado por Jorge, al hombre lo liberaron el domingo a las 21.30; mientras que a su señora no le dieron ni siquiera una protección psicológica porque tanto ella como él no han dormido de los nervios por todo lo que pasaron. “Mi hija de cuatro años estaba al lado de mi señora. Yo lo que no entiendo es que te digan que no pueden hacer nada. El fiscal Arias es cómplice para mí porque el abusador tendría que estar detenido mientras se decide la sentencia”, agregó.

Jorge afirmó que el violador no puede volver al barrio. “Al menos una perimetral le tienen que dar porque esta persona ya tiene muchas causas. Lo corrieron del Barrio Constitución, del San Miguel y del 2 de abril. Violó a una nena de siete años y estuvo implicado en el perro que se ahorcó en Pampa Soler”. Todos los vecinos solicitan que la persona a quien sindican como el violador esté tras las rejas.