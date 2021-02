ACUSADO DE ABUSAR A UNA MENOR ASEGURÓ QUE ES INOCENTE

La persona señalada de abusar a una criatura y haberse metido en una casa en el Barrio Pampa Soler hizo su descargo y afirmó que nada de lo que dijeron los vecinos es cierto.

En diálogo con este medio, Leandro Pucheta dijo que lo están acusando de violar a una criatura de cuatro y otra de ocho años y eso no es así. “Un vecino, Héctor, me amenazó y me dijo que me iba a matar. El viernes por tarde salí a comprar unas cosas y me empezó a correr con un rebenque junto a su cuñado. De ahí, me fui a la Comisaría Sexta a hacer la denuncia y luego la policía me acompañó hasta el domicilio para hablar con este hombre, para que me deje de molestar y amenazar. El problema primeramente venía con él. Yo con Jorge y Rocío nunca tuve inconvenientes. Unas horas más tarde, el mismo viernes salgo pero con la cuchilla para protegerme y cuando regresé nuevamente me corrieron y no me quedó otra alternativa de meterme en el domicilio de la casa de Rocío, en calle Entre Ríos y Pública 4. Me agarraron, me tiraron al piso y me pusieron un cuchillo en la cabeza. Después llamaron a la policía y no me dejaron aclarar lo sucedido”.

Pucheta comentó que los vecinos manifestaron a los oficiales que había entrado a la casa para robar, entonces la policía lo llevó y lo tuvo aproximadamente tres horas en un rincón. “Luego me trasladaron a la Alcaidía hasta el mediodía del domingo y finalmente a las 19.30 horas en la audiencia me dieron la libertad y me pidieron que no me acerque por una distancia de 100 metros a Rocío. Me instalé en lo de mi madre y mi señora me llamó diciéndome que no me acerque a mi hogar porque los vecinos habían hecho un escrache en el frente, con pintadas. Fueron con un fierro, destrozaron mi casa y se robaron un montón de cosas”.

El apuntado pidió encarecidamente a la gente que no ataquen en las redes sociales porque no tienen conocimiento de lo que sucedió. “No se dejen llevar por los comentarios de estas personas. Esperemos a ver qué hace la justicia contra mí y que ellos muestren pruebas porque no las tienen. Que busquen mi expediente a ver si salta que alguna vez violé a alguien”.

Por último, Leandro sostuvo que a esta persecución los vecinos la hacen por envidia: «Porque son gente que no progresa, que no tienen nada que hacer y que se manguean entre ellos. Si no pueden vivir tranquilos ustedes déjenme vivir en paz a mí. Se van a terminar peleando entre ustedes cuando no encuentren a quien atacar”, finalizó diciendo Pucheta.