FORZARON EL PORTÓN GARAJE Y ROBARON UNA MOTO

A un vecino que vive en el barrio Victorino Simón, en inmediaciones de calle España, entre Laprida y Brown, le forzaron el portón del garaje de su casa en horas de la noche del martes y le robaron una costosa motocicleta japonesa de 250cc.

El hermano del propietario del rodado publicó en las redes sociales un desesperado pedido a la comunidad: “por favor compartir, la fotografía es la moto de mi hermano. Fue robada anoche (por el martes) en zona Hospital calle España y Laprida. Cualquier información comunicarse al 3454120252 por favor».

INDIGNADOS POR LOS ROBOS EN EL BARRIO

La reacción de los vecinos no se hizo esperar y se comunicaron con cronistas de este medio para manifestar su bronca. “Cómo puede ser que roben la moto del garaje de un vecino. Cómo es posible, nadie vio nada, nadie escuchó nada”, manifestaron indignados y agregaron que “no pueden andar después de cierta hora, porque supuestamente hay un estricto control, pero a esa hora ocurren los robos”, manifestaron.

Uno de los vecinos de la víctima puntualizó que “yo salgo por un mandado y me pararon a dos cuadras de mi casa y a los chorros nadie los ve”, y enfatizó: “Da qué pensar, porque los que nos rompemos el alma laburando, nos identifican a cada rato y los ladrones andan en la calle como si nada y nadie los para”, acotó indignado.

Otro vecino manifestó ante nuestros cronistas que “me llama poderosamente la atención tanta cantidad de motos que se roben en Concordia. ¿Alguien las desarmará? ¿Quién la comprará? ¿Dónde las guardan? ¿Quién venderá las motos o las partes desarmadas? No logro entender lo que está pasando en nuestra, no me cierra en mi cabeza”, admitió.