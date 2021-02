ADVIERTEN SOBRE EL INTENTO DE ENTRADERAS CON FALSAS LLAMADAS

Advierten a la sociedad sobre un tipo en particular de llamadas falsas para que dejen entrar a las personas con la intención de robarles. En este sentido la recomendación es no abrir si no conoce a quien golpea la puerta y no atender y cortar de inmediato ante llamadas de este tipo.

Comentaron ante cronistas de este medio que cerca de la medianoche de la víspera, una mujer de edad que vive en las inmediaciones de la planta de diario EL SOL-Tele5, recibió una llamada de una jovencita que en llanto le decía: “abuela estoy en la calle, quiero ir a tu casa porque no tengo a donde ir”, de inmediato en el mismo teléfono apareció una voz de hombre que le dijo “quédese tranquila abuela, la nena está conmigo, yo sé donde vive usted y la llevo a su casa”, le dijo la voz masculina, describiéndole a la mujer que él sabía perfectamente la dirección de su casa.

Este medio pudo saber que la abuela de la supuesta nieta que la llamaba desesperada y en un incontenible llanto desde la calle a esas horas de la noche, de inmediato llamó a su hija, esta dio aviso de inmediato a la policía y pudieron frustrar la delictiva maniobra que tenía serias intenciones de lograr una entradera una vez que la mujer abriera la puerta de su casa.

Se supo posteriormente que una patrulla policial se instaló de inmediato frente al domicilio de la persona mayor y permaneció hasta horas de la mañana en ese lugar. Por eso las autoridades quieren advertir de este tipo de maniobras donde, sobre todo cuando gente mayor está del otro lado de la línea, no dejarse embaucar y ante la menor duda llamar a un familiar, a un vecino o directamente comunicarse con la policía.