Reato contra el gobierno: “Se preocupa por tener un comisario político que haga llamados”

Después de protagonizar memorables cruces en vivo contra Diego Brancatelli y Ernestina Pais, el periodista y escritor Ceferino Reato fue desvinculado de Intratables (América). La producción del programa conducido por Fabián Doman decidió no renovarle el contrato, cuyo término estaba pautado para finales de febrero.

Reato, oriundo de Entre Ríos, confirmó la noticia, dijo que no lo sorprendió, aseguró que “desde el punto de vista técnico el programa necesitaba una renovación” y aclaró: “Siempre dije todo lo que quise con total libertad, estoy muy agradecido con el canal, es una empresa humana”. Sin embargo, remarcó “el componente político” que gravitó en la decisión de América, considerando el año electoral.

“Los medios se están redefiniendo de cara a las elecciones de una manera inusual, que yo nunca vi antes, y no es solo en el caso de América sino de todos los medios; la influencia del Gobierno es decisiva, ellos tienen una visión muy anacrónica de la comunicación”, considera el analista político. “Siempre fui crítico del macrismo, ellos hicieron una gestión pésima, pero en cuanto a la televisión y los medios tenían una visión mucho más moderna”.

Para Reato, el problema del Gobierno es “que tiene la máquina de fabricar hechos políticos, que es su principal activo, pero no sabe usarla”, y pone como ejemplo la, hasta ahora, lenta campaña de vacunación contra el coronavirus.

“Las promesas son mayores que los hechos y después se enojan con los medios que marcan sus errores. Dicen ‘los medios que son amigos, que nos traten mejor’, y se enojan y presionan, y es un error. El Gobierno debe preocuparse por el diseño de los hechos políticos de manera que los medios tengan que cubrirlos, después habrá críticas y apoyos, como en cualquier democracia, pero eso es lo que hacen los gobiernos modernos”, dice el periodista.

“No entienden la ironía y el humor, ellos creen que es una burla, y se preocupan por tener un comisario político que haga llamados presionando panelistas y productores, eso es la política de hace 40 años”, agrega.

“Este Gobierno lamentablemente es anacrónico, y La Cámpora es, en lo ideológico, retrasada e inflexible. No son todos iguales, pero ellos reproducen la bronca judicial que tiene Cristina Kirchner y eso no los deja pensar. Hay gente con buenas intenciones, a algunos les tengo aprecio, pero en general, respecto de los medios, tienen una preocupación desproporcionada”.

El gobierno de Alberto Fernández y la ópera bufa

Reato cuenta que este año no cree que vaya a volver a la televisión. “Está complicado para mí. No me gusta la grieta. Pero sé que la gente está muy en la grieta. Si pudiera me iría a Urbino (Italia) y me quedaría dos años, pero no puedo por varios motivos”.

Editor ejecutivo de la revista Fortuna de editorial Perfil, dice que se va a dedicar a escribir otro libro de no ficción, el décimo de su carrera, pero esta vez no estará dedicado a los trágicos años setentas, como la mayoría de los títulos, o al menos no directamente.

“Iba a escribir sobre el macrismo pero me aburre; el peronismo siempre es más interesante en el sentido de que es una ópera bufa (la ópera cómica italiana), y eso es algo que me seduce mucho. Así que voy a escribir sobre este gobierno”.

En la misma línea, se manifiesta interesado en las luchas internas preexistentes en el seno de la coalición que llevó al gobierno a Alberto Fernández, quien “le cae muy bien”.

“Alberto es un presidente que tiene una gran legitimidad electoral, pero la fuerza política está en Cristina Fernández de Kirchner. Ella es una persona lúcida pero está obnubilada por el frente judicial. Es toda una gran ópera bufa, el Gobierno se cae porque no hay gestión, y Alberto está solo con sus doce apóstoles, porque no tiene más gente”, finalizó.

Otros cambios en Intratables

Reato no es la única baja del ciclo conducido por Doman. Entre los periodistas que también abandonan el piso de Intratables figuran Paulo Vilouta y Ernestina Pais, principalmente por el cambio de horario: el programa comenzará a emitirse a las 22.30, detrás de TVNostra, la nueva apuesta de Jorge Rial a las 21, y de Polémica en el bar, a las 19.30.