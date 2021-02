VECINOS DE UN BARRIO NO DUERMEN DE NOCHE POR CUIDARSE DE LOS LADRONES

Los vecinos del barrio 8 de Diciembre, ubicado en la zona oeste de nuestra ciudad, comentaron ante nuestro medio que solicitaron una reunión con el comisario Jorge Cancio, titular de la Departamental de Policía de la ciudad, para plantearles su preocupación, pero los derivaron a la Comisaría Séptima pero no consiguieron respuestas satisfactorias por lo que de noche no duermen porque tienen que hacer guardia porque los delincuentes se meten en sus domicilios a robar.

“Nosotros somos vecinos del barrio 8 de Diciembre y nuestro reclamo es de hace más de dos semanas que estamos sufriendo hechos delictivos constantemente -dijo Rocío, como vecina del barrio- nos pasamos las noches sin dormir porque nos tenemos que unir entre todos para tratar de que no nos entren a robar, por eso reclamamos alguna respuesta de las autoridades ya que la comisaría séptima y nos explicaron que están haciendo lo imposible con lo poco que tienen, ya que solo cuentan con dos patrulleros, uno está custodiando el barrio Los Pájaros mientras que nosotros estamos a la buena de Dios”, dijeron.

Por su parte Alejandra, otra de las vecinas del lugar comentó que: “estamos reclamando más seguridad y veremos que solución nos pueden dar las autoridades ya que somos 56 familias, más los barrios que tenemos alrededor”, puntualizó la indignada mujer.

A su turno, Agustina, otra de las vecinas que hace de vocera en el encendido reclamos, le dijo a cronistas de este medio que: “los delincuentes en esa zona se instalan en la oscuridad a esperar algún remisero y asaltarlo. Se ponen en la oscuridad aproximadamente 6 delincuentes y nosotros tenemos que pasar toda la noche sin dormir por los delincuentes”.

Del mismo modo, Agustina puntualizó un incidente provocado por los delincuentes y una jovencita especial.

“Al frente de mi casa le entraron a una chica que tiene una chica discapacitada y que tiene a su marido trabajando afuera, ella está sola y la nena salió al patio y los delincuentes estaban ahí”, no obstante, señaló que “afortunadamente no pasó nada porque están solas y desprotegidas”, acotó y concluyó recordando que “hace unos días asaltaron a un chofer de la línea N°3, lo golpearon y lo lastimaron al muchacho. Ya no se puede más”.

Finalmente, espetó: “el jefe de policía nos dijo que no puede recibir a nadie y que no puede hacer reuniones con nadie por el tema de la pandemia, es una vergüenza porque se escudan en eso los policías”.