SOSTIENEN QUE NO ESTÁN DADAS LAS CONDICIONES PARA EMPEZAR LAS CLASES EN LA EVA DUARTE

Integrantes de AGMER Seccional Concordia visitaron la escuela Eva Duarte y sostuvieron que no están dadas las condiciones para el regreso a clases por las falencias edilicias que tiene la institución ubicada en calle Villaguay.

En diálogo con este medio, Luis Niz, Secretario General de AGMER señaló que continúan recorriendo las escuelas relevando el estado de las mismas teniendo en cuenta que se viene un retorno improvisado como el del año pasado a la presencialidad. “Nosotros creemos que no están dadas las condiciones y a las pruebas me remito. Recorrimos la Escuela Nº 70 Eva Duarte en donde los propios docentes y equipo directivo están denunciando que no se pueden empezar las clases el 1 de marzo. Dicha escuela lo que necesita es una puesta a punto integral. Entre otras cosas hay fallas de infraestructura que tienen que ver con las filtraciones de agua en los techos y también desarreglos en el sector de los baños.

Por su parte, Veronica, del equipo directivo, afirmó que si bien las gestiones desde la dirección se han hecho, por ahí lo que se solicita es que se haga de manera urgente. “Los chicos están expuestos a la humedad y sabemos que eso trae problemas respiratorios que es lo que nos está afectando en esta pandemia”, concluyó.