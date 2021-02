TELAYNA DESMINTIÓ HABER DENUNCIADO A LOS ESPIL REMARCANDO QUE “ACOMPAÑÓ” A UN DENUNCIANTE

El concejal de Cambiemos de Puerto Yeruá, Sebastián Telayna, fue entrevistado telefónicamente por el periodista Mario Yrigoy, sobre el caso de detenciones y secuestros en una investigación de la justicia federal para –presumiblemente- abortar una red de personas que vivían como reyes, adquiriendo propiedades y vehículos sin, supuestamente, contar con medios de vida que les permitiera justificar ingresos, de lo cual se deduciría que el dinero que manejaban era espurio o fruto de la corrupción. Telayna negó haberse atribuido la autoría de la denuncia como lo publica un portal digital, sino que “solamente acompañé en 2006 a una persona que fue a Buenos Aires a denunciar a esta gente” y lo que sacó ese diario nunca salió de mí.”

El concejal de “Cambiemos” en Puerto Yeruá niega ahora haber impulsado una denuncia contra la familia Espil, tal vez, porque se abrió una caja de pandora con imprevisibles consecuencias y en un lugar en el mundo donde –de acuerdo al caso Molina- no parece difícil ni menos aún imposible que se utilicen sicarios para matar y con evidente impunidad a quien se quiera o elija como blanco.

El concejal que suele ponerse en la posición de un “fiscal” cuando de adversarios políticos se trate, no ahorra todo tipo de calificativos de los detenidos.

LO QUE DIJO TELAYNA

“Yo no me atribuyo ninguna denuncia” lo que yo dije en un audio que distribuí a mucha gente porque esto revienta acá en Puerto Yeruá y que muchos políticos –y yo estoy en la política- soy concejal acá, y he luchado contra la corrupción desde hace muchos años –no es de ahora- y nunca le esquive el bulto para decir las cosas como son.”

“Este señor Espil fueron denunciados él y su familia el 3 de marzo del 2006, yo lo acompañé al denunciante en Tribunales, en la Oficina de Investigaciones Administrativas de la Nación y en el Ministerio de Acción Social de Buenos Aires, esa denuncia trajo una serie de investigaciones y este muchacho estuvo sufriendo amenazas hasta el día de hoy, eso trascendió e incluso el otro día que yo volví a Puerto Yeruá, ya sabían todos que yo había acompañado a esa persona a Buenos Aires. “

“Ahora, esto que ha ocurrido ahora, no nació de mí, ni es denuncia mía, sinceramente no sé de donde viene, tengo mis sospechas por donde viene esto. En cuanto a que porque salgo a hablar y a decir las cosas, es porque en un pueblo tan chico como Puerto Yeruá la ostentación que hacia esta gente y el despilfarro de opulencia y como van comprometiendo a los chicos jóvenes a meterse en este plan corrupto y si en un dia vienen dos allanamientos a dos propiedades de Puerto llama la atención y no le podemos esquivar el bulto, estamos más o menos empapados en quienes son los que fueron allanados y los que están presos por la fuerza federal, el mundo de los políticos de Concordia saben quiénes son y que hacen y están manejando fondos públicos nadie puede hacerse el distraído de esto. Toda esta gente maneja dineros públicos con ese dinero publico viene el enriquecimiento de esta gente, es vergonzoso y realmente seria de mal parido no decir las cosas como son. Ahora que haya gente que quiera seguir escondiendo las cosas allá ellos, de mi parte, no”.

IMPUTA A IGNOTOS CÓMPLICES

“Yo sé quienes son, quienes están metidos en la obra pública, con dinero de esta gente, todo el contubernio se sabe ahora que la justicia actué o no actué ya es otra cosa, ahora no seamos hipócritas esto ya se sabe, hace años que este señor (por Espil) que viene trabajando con dinero público, nadie puede hacerse el distraído de esto. Toda esta gente maneja dinero público y con ese dinero es que surge su enriquecimiento “

“Ahora que haya gente que quiera esconder esto, allá ellos, de mi parte no, yo sé quienes son, quienes están metidos en la obra pública con dinero de esta gente, no seamos hipócritas hace años que viene este señor trabajando en la ayuda social a los pobres “esta sarta de delincuentes que son”.

«Acá en el comedor de Puerto Yeruá tenían declarados 200 personas para comer todos los días, una ONG que esta armada en Personería Jurídica de Paraná y es fácil ir averiguar quienes la conforman, quienes “armaron” esta ONG».

«En el 2006, quien estaba de ministro era el mismo que está ahora, el señor Arroyo y lo que yo quiero es que la gente saque sus conclusiones”.