MALESTAR EN IOSPER POR EL SEGUNDO RECHAZO DE LOS MÉDICOS

Desde la obra social de los trabajadores estatales entrerrianos consideraron que es una lástima que la excelente propuesta pensada, estudiada y mejorada, trabajada durante 14 a 18 horas durante 4 días para llevarles una muy buena propuesta, responsable, que pueda ser cumplida por la obra social, que no comprometa sus finanzas, ni su equilibrio económico, financiero y presupuestario haya sido rechazada.

“Es la segunda propuesta que ya rechazan, a pesar que esta inversion significa para Iosper un esfuerzo adicional de $300.612.000 desde febrero a mayo en el conjunto de prestadores, incluido Femer. Si hablamos solo lo que significa esta inversión desde febrero a mayo-21 en Femer, hablamos de $41.800.000 adicionales”, consideraron desde la obra social.

Sobre la negativa, Arnoldo Schmidt, como gerente de Administración del organismo, en comunicación con cronistas de este medio, dijo que: “me da a pensar que no tienen ganas de trabajar con Iosper porque frente a esa actitud, no se los obligará a aceptarlo”, y admitió que “lamentablemente los entre $50 a 60 millones de pesos que facturaba la Federación Médica en forma mensual tendrá que trabajarlo otro prestador, otro tendrá que facturarlo si ellos no tienen intención de trabajar por Iosper, y atender a los 300 mil afiliados de la principal obra social de la provincia de Entre Ríos, el principal financiador de la salud en Entre Ríos. Es una verdadera pena, una verdadera lástima”.

El funcionario resaltó que: “en 2020, el gasto prestacional del Iosper fue de $7.103.337,905”, y de ese monto -dijo- la mayor tajada fue para el pago de medicamentos, $2.813.849.504,32 (el 39,61%); en segundo lugar, el rubro discapacidad, que absorbió $1.420.893.286,12 (el 20%); luego, clínicas y sanatorios, $691.545.387 (9,74%); y, en cuarto lugar, los médicos, tanto de primer nivel de atención (ambulatorio) como en segundo nivel (internación): $633.331.066 (8,92%)”.

El contador Schmidt se preguntó seguidamente: “no sé cuáles serán las reales intenciones de la Federación Média, yo desconozco si lo hay, pero Iosper puso todo a disposición todos sus equipos técnicos, que trabajaron incansablemente a fin de lograr una mejora responsable en la propuesta, como la que se les ofreció y que va a ser aplicada para la totalidad de los prestadores de la obra social, independientemente que la Femer no la acepte”, y agregó que “el resto de los prestadores gozarán de unincrementos por servicios que presten a los afiliados de Iosper -indicó Schmidit-, un 10% en febrero; un 10% en marzo; y 10% en mayo. Se trata de un esfuerzo financiero, presupuestario y económico inmenso. Son 361 millones en inversión adicional para esta propuesta de febrero a mayo”.

Finalmente Schmidt resaltó que: “el directorio de la obra social siempre está dispuesto al diálogo; jamás cortó el diálogo. Siempre dialogará para encontrar una solución. Siempre y cuando por supuesto desde la otra parte haya la misma predisposición, las mismas ganas de arreglar el conflicto”, y espetó: “ahora, y para citar la frase de un gobernador de la Argentina, si venimos a buscarle el pelo al huevo, ahí ya se complica cualquier tipo de resolución del conflicto”.