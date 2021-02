El impacto en las encuestas por la vacunación VIP

El escándalo por la vacunación VIP no solo le costó la renuncia a Ginés González García, ex ministro de Salud, sino que también repercutió fuerte en el Frente de Todos. Según un sondeo de Management & Fit, el 61% de los argentinos no confía en el plan de vacunación del Gobierno y el 55,8% tiene una mala percepción de la nueva ministra Carla Vizzotti.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Juan Pablo Hedo, consultor de Management & Fit, quien habló sobre el impacto de la vacunación VIP en las encuestas electorales y cómo eso repercute en la confianza en el Gobierno.

“El Gobierno comenzó la pandemia con un fuerte respaldo que fue decayendo cuando la cuarentena se fue prolongando”, aseguró Hedo, quien luego completó: “A principio de año la situación parecía cambiar con el plan de vacunación pero con el faltante de vacunas y este caso de corrupción golpeó fuerte a la opinión pública”.