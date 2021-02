MATRIMONIO Y ABUELA DENUNCIARON QUE LE CAMBIARON SU BEBÉ EN NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL

Un equipo de EL SOL-Tele5 está investigando las aseveraciones de un matrimonio que denunció en la justicia que a su bebé se lo cambiaron en la Neonatología del Hospital Delicia Concepción Masvernat.

La abuela de la criatura precisó que se realizaron dos denuncias, una de ellas fue por mala praxis por el fallecimiento de la recién nacida. La segunda denuncia presentada en fiscalía, apuntó directamente a que le cambiaron la beba recién nacida y solicitan de manera urgente un ADN para establecer si fehacientemente la bebé que les entregaron en el nosocomio público local, era el del matrimonio.

La pareja acudió en procura de auxilio judicial a los tribunales donde radicaron la correspondiente denuncia y las medidas que se estarían tomando son justamente lo que la familia solicita: un ADN a la familia y al bebé que les entregaron (y que luego falleció) para aventar la sospecha del cambio y si se determina que no es hijo del matrimonio la búsqueda del hijo entre los nacimientos producidos el día del parto de la denunciante.

María Blanco Grieve, la mamá denunciante, señaló ante cronistas de nuestro medio que: “me revisó la partera, pero no me dejó internada porque me dijo que no era necesario y que volviera el lunes a programar la cesárea, pero el domingo 24 volví porque tenía que ir a cesárea y le dije a las doctoras que estaban que mi nena estaba sentada”.

Posteriormente, la mamá explicó que “el médico me dijo que puje y que yo ya sabía qué hacer porque era mi cuarto parto” y agregó, con lágrimas en los ojos, que “fue en ese momento donde me salió mucha sangre de la nariz y me desvanecí”.

“Luego -dijo la joven madre- a eso de las 8 nació mi bebé y me la pusieron de espalda, lloraba y todo, ella era muy chiquita porque recuerdo que pesó dos kilos y medio. Luego, los doctores me avisaron que debían llevar la bebé porque le sentían un ruidito y estaba bien, pero tenían que hacerle una revisación, pero luego de más de horas de desesperación esperando, llegó una doctora y me dijo que mi bebé estaba muy grave y que había que esperar 48 ó 72 horas para ver cómo evolucionaba. La verdad que nos sorprendimos porque en el embarazo yo no tuve ninguna complicación”.

Blanco indicó que: “cuando pudimos ir a ver a la bebé a Neo nos sorprendió que la bebé que nos entregaron tenía como un kilo más porque mi bebé pesaba apenas dos kilos y medio, era bien blanca. Digo esto porque la mía era de piel morena, bien velluda y el ombligo que tarda un buen tiempo en curarse, ya lo tenía bien sequito, eso nos sorprendió mucho”, reconoció.

“Luego me llamaron de la Neo y cuando vi a la bebé, ya tenía la cara hinchadita y las manos y pies moraditos”, puntualizó la madre, al tiempo que agregó: “me empezaron a decir que la bebé estaba mal, que estaba anémica y que no le estaban funcionando los medicamentos. Luego de algunas horas volví a entrar y vi que estaban encima y me dijeron: no mamá, la bebé no aguantó más, hicimos todo lo que pudimos, pero le dio un paro y no la pudimos reanimar”, dijo María sin poder contener el llanto.

María señaló enfáticamente que: “en el papel pusieron que la bebé era prematura pero no es verdad. En el hospital me pusieron que fue un fallo multiorgánico”.

“NI AL PAPÁ NI A MI NOS MOSTRARON LA BEBÉ”

Por su parte, la abuela dijo que: “la bebé nació el 24 de enero a las 8 de la mañana y falleció el 25 de enero en el hospital, en Neo, a las 8 de la mañana y nos dijeron que fue un Fallo multiorganico en shock, Hipertensión pulmonar grave y que era prematura, siendo que pesó 2 kilos y medio”.

La abuela reprochó que: “no le hicieron la autopsia ni nos preguntaron si queríamos hacerla. La nena falleció, dejaron entrar a toda la familia a Neo sin lavarse las manos, estaban apurados para sacarla de Neo”, y espetó que “ni al papá ni a mí, que estaba afuera de la sala, no nos mostraron la bebé”, y se preguntó: “¿si la bebé estaba bien por qué el partero salió y nos dicen que la chica y la bebé estaban bien?, que a la bebé la iban a llevar un rato a Neo pero que ya la traían a la sala pero a nosotros que estábamos afuera esperando, nunca nos mostraron a la bebé”, y remató diciendo que “la enterramos el 26 de enero, a las 9 horas y ya el día 27 mi hija fue a hacer la denuncia a Fiscalía ante la doctora Julia Rivoira. Nosotros denunciamos que se investigue un cambio de bebé”, concluyó.