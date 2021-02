EMPRESARIO GASTRONÓMICO DIJO: “VOY A SEGUIR EN ESTO PORQUE ES LO MÍO”

A poco de cumplir cuarenta años de trayectoria de excelente servicio y atención familiar, La Casona bajó hace algún tiempo las persianas definitivamente, un restaurante que supo ser un punto de encuentro de familias, viajantes, visitadores médicos, turistas y una notable demanda de comensales que encontraban en ese restaurante, un lugar de encuentro.

En este sentido, Francisco “Pancho” Mazza, comentó ante cronistas de EL SOL-TELE5 que: “ahora en el mes de mayo cumplíamos 40 años de trayectoria en Concordia, pero lamentablemente tuvimos que cerrar, fueron por las circunstancias de la pandemia, fue muy mala y decidimos cerrar las puertas porque realmente porque no podíamos seguir bancando a los empleados y las deudas que se iban acumulando, por eso hicimos un corte y ahora vamos a tener que reinventarnos”.

Del mismo modo, Mazza señaló que: “todo se sumó, fue un poco la pandemia, un poco de crisis y a nosotros nos afectó muchísimo. Otro tema fue que en Concordia no dejaban entrar a los viajantes y eso fue lo que nos complicó porque justamente los viajantes no pudieron venir, los visitadores médicos todavía no están saliendo a trabajar, eso era nuestro fuerte, además de la familia”, acotó.

Finalmente, el empresario gastronómico referenció que: “yo vengo de familia gastronómica, mi abuelo fue gastronómico, mi padre fue gastronómico y yo soy gastronómico por voy a seguir en el mismo ramo. Voy a seguir con esto porque es lo mío”.