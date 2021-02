SIGUEN LOS ENFRENTAMIENTOS Y DESTROZOS EN BARRIO LA ROCA

Familiares de Pamela Ragone, sufrieron agresiones el martes por la noche en el Barrio La Roca. Ellos exigen que la justicia actué de una vez por todas porque ya son varios los episodios de violencia que han vivido en el último año.

En diálogo con EL SOL-Tele5, Pamela comentó que alrededor de las 19.30 del martes cuando iba cayendo la tarde su hermano se acercó hasta su casa a comprar un pollo del negocio.

“Se quedó un rato y luego dijo que se iba a cocinar ya que tenía que levantarse temprano para irse a trabajar. Cuando él llegó a su domicilio se encontró con el “barba” Adrián y la banda de Andrea. Tras un cruce de palabras y discusiones lo empezaron a agredir a mi hermano con botellas y tiros. Mi cuñada me llamó y me dijo que lo estaban atacando y no sabíamos cómo sacar a las criaturas de adentro de la casa. Ingresaron al domicilio de mi hermano rompiendo todo y prendieron fuego. La policía demoró en llegar y cuando arribaron, también los recibieron a los tiros. Además le rompieron el patrullero y para colmo a la hora de defenderse se quedaron sin balas”.

Pamela señaló que por suerte después fueron unos vecinos a ayudar a apagar el incendio y la policía se llevó a tres detenidos pero luego se fueron y los dejaron a la deriva con la casa destrozada.

“Yo no sé qué va a hacer la justicia. Pareciera que están esperando que nos maten. A mí me procesaron por defender a mi hijo de tres años y no puedo hacer nada. Me dice que no me puedo defender y no puedo estar armada. Yo no soy una delincuente, somos gente que trabajamos. Mi hermano no pudo ir a trabajar por lo que pasó y seguramente lo van a echar porque a la gente no le importa lo que a vos te pasa”, concluyó.

Ragone pide que se expida la justicia, que se refuerce la seguridad en el barrio y que los dejen vivir en paz.