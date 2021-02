MISTERIOSO INCENDIO DE UN AUTO

Por razones que aún se tratan de establecer, un auto Fiat Tempra, dominio SPU 445 amaneció incendiado en su interior en la madrugada del viernes. Según el relato de un vecino, el hecho habría ocurrido alrededor de las 04.40 horas en inmediaciones de Chile y Mendiburu.

Aunque pudo ser producto de un cortocircuito no hay precisiones claras, ya que en horas de la mañana el chofer del vehículo aún no se había hecho presente en el lugar y desde Bomberos Voluntarios no tenían conocimiento de lo sucedido. El vecino comentó que llamaron a la policía porque había algunas personas con actitud sospechosa de querer ingresar al auto y sustraer algunos elementos como las ruedas.