HACEN RIFAS Y VENTA DE POLLO PARA PODER PAGAR PRUEBA DE ADN

María Grieve, la madre que sospecha que le cambiaron a su bebé en el Hospital Masvernat, está realizando diferentes rifas y el domingo hará una venta de pollos para juntar fondos con el objetivo de hacer el ADN cadavérico.

En diálogo con este medio, María Grieve señaló que la causa avanza. La fiscal Julia Rivoira ya dio la orden para hacer el ADN que costará 80 mil pesos. “Como padres desesperados tomamos la decisión de hacerlo lo más rápido posible. Empezamos a hacer rifas y el domingo realizaremos una venta de pollos. Los que quieran colaborar lo pueden hacer llamando al 3456252339”.

La madre acusa al Hospital Masvernat de mala praxis ante el fallecimiento de la bebe recién nacida. “Desde el Masvernat nunca tuvimos respuesta y nunca nadie se comunicó para dar una explicación. La gente me dice que la siga luchando, porque algo raro hay y ellos no dan la cara. Si no tienen nada que ocultar tendrían que salir a dar testimonio”, precisó.