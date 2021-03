CONTINÚAN LAS ESTAFAS A ADULTOS MAYORES

En estos últimos meses han aumentado las estafas de personas haciéndose pasar por operadores de diferentes organismos. Un caso puntual ocurrió con un jubilado que fue víctima de un estafador que adujo ser un trabajador del ANSES y le sacó 95 mil pesos.

En tiempos de crisis, muchos se aprovechan de forma muy maliciosa contra las personas más vulnerables que son nuestros adultos mayores principalmente jubilados y pensionados.

En diálogo con este medio, Alberto Zadoyko, director de la UDAI Concordia de ANSES, comentó que llamó a una persona que había sido estafada el miércoles, a quienes le dijeron que iba a cobrar su pensión.

“Esa persona tenía iniciado un trámite de No Contributiva y con la modalidad de decir que ya está por salir la pensión, el estafador le dice textualmente, vemos que usted no tiene un CBU y un número de cuenta y para finalizar la operación necesitamos eso. El hombre jubilado va a un cajero automático, todo telefónicamente y le hacen transferir primero un saldo de 5 mil pesos y después, una operación que le sacan un crédito. La cuestión es que lo terminan estafando con 95 mil pesos. Mucho dinero para una persona jubilada que viene con muchos problemas de salud y su hija también, por eso era una No Contributiva por invalidez. Sin dudas una situación de mucha impotencia”.

El ex concejal dejó claro que ANSES no se contacta y brindó algunas recomendaciones para evitar estafas. “Que la gente no brinde información de su número de cuenta o de la tarjeta de crédito o de débito. Si tiene alguna duda que se acerque a la delegación más cercana a su domicilio o llame al 130”.

Por último, Zadoyko señaló que en la mañana del jueves a raíz de los hechos tan delicados que están sucediendo se conectó con el Jefe Departamental de Policía, Jorge Cancio, el Coordinador de Fiscales, José Costa y con el Director del PAMI, Sergio Bertelloti y con el departamento jurídico de ANSES para pactar una reunión para ver de qué manera pueden llegar masivamente a la gente. “Insistir con brindar una comunicación precisa y que no vuelvan a ocurrir estas estafas”.