UN HOMBRE DUERME A LA INTEMPERIE PORQUE SU FAMILIA LO ECHÓ A LA CALLE

Un hombre de 54 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, vive en estado de calle porque, según dijo ante nuestro medio, tuvo problemas con sus familiares en Concordia y, a partir de entonces, duerme a la intemperie en un colchón y se tapa con bolsas, en la intersección de Humberto Primero y Castelli, en el barrio Ex Aeroclub.

Sobre la realidad que está viviendo, Ramón Sosa señaló ante cronistas de EL SOL-TELE5 que “yo estoy viviendo en la calle porque yo vivía en una casilla que estaba desocupada y me corrieron de ahí” y agregó que “soy de la provincia de Buenos Aires y vine a dar acá a Concordia porque tengo familiares acá”.

Del mismo modo, Sosa dijo que “no entiendo por qué mis familiares no me quieren. Por eso yo vivo tirado en la calle, duermo en un colchón que lo tengo sobre el pasto y me tapo con lo que encuentro” y agradeció que “menos mal que no hace frío y no llueve porque no sé dónde me voy a ir a meter”.

Asimismo, recordó que “voy todos los días al comedor comunitario de capilla del barrio (Capilla San Andrés, en la esquina de Castelli y Perú, en el barrio ex Aero Club), ahí me dan de comer todos los días”.

Por último, el hombre que vive y duerme en la calle, a la intemperie, suplicó: “le pido a la gente que me ayude, le pido a la municipalidad una casillita para poder vivir”.