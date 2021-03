SEGÚN VERSIONES, EL PEÓN RURAL QUE DENUNCIÓ HABER SIDO ATACADO CON UN CUCHILLO SE LASTIMÓ SOLO CON UNA PUERTA DE CHAPA

La hija del propietario del campo brindó declaraciones sobre el conflictivo hecho. El próximo martes se conocerá la resolución judicial.

En la edición de la víspera, dábamos cuenta de la diferencia contractual entre un empleador y un trabajador rural, quien estaba a cargo del establecimiento ganadero “Don Luis”, ubicado en ruta 22, a unos 15 kilómetros de nuestra ciudad. A raíz de los dichos de los familiares y en particular, de un hermano del trabajador identificado como Hugo Delgado, había asegurado que, a su hermano, el propietario del campo, un hombre de 77 años, identificado como Luis Tomás González, lo había atacado con un arma blanca y que le había intentado cortar un dedo. Una hija del septuagenario insistió en aclarar que nada de eso es veraz.

Este medio consultó al juez que entiende en la causa para aclarar ante los lectores de estas páginas, para saber si la situación comprende al ámbito laboral o penal. Su señoría confió ante nuestros cronistas que el próximo martes se conocerá la resolución judicial.

Sobre el conflicto, Araceli González concurrió hasta nuestro medio para aclararle a la sociedad de que “el tema del cuchillo es todo un invento, Delgado se abrió el dedo intentando destrabar una puerta placa de chapa, ahí fue cuando este hombre se lastimó. Es mentira que mi padre lo haya atacado con un arma blanca”, y referenció que “mi padre es un hombre mayor y con problemas auditivos, mi padre no tiene fuerzas, apenas si anda, es imposible que lo haya atacado como Delgado dice, es más -dijo la joven- fue justamente mi padre quien dijo que había que llevarlo al hospital para que le realizaran una sutura al dedo lastimado del muchacho”, aclaró.

“Mi padre está viajando constantemente desde Rosario para venir a atender este problema con este hombre que está de “okupa” y no quiere salir del campo porque reclama cosas que no corresponde -dijo Araceli- es increíble que hasta la policía está con esta gente, hay un oficial de apellido Zilos, y un suboficial de apellido Gómez, que vienen y le dan consejos a Delgado, queremos creer que no lo están asesorando los policías para que no salga el campo”, expresó.

“SE EVALUARÁ Y SE RESOLVERÁ CONFORME A LAS CONSTANCIAS APORTADAS POR LAS PARTES”

Ante este conflicto laboral que ya lleva 4 meses entre un patrón y un peón rural, el juez que entiende en la causa fue consultado por cronistas de este medio para llevar claridad ante nuestros lectores. En este sentido el Dr. Darío Mautone, como magistrado que deberá, mediante resolución, poner fin a las diferencias, opinó ante cronistas de este medio que “se me estaba pidiendo la restitución de un inmueble, entiendo que fue solicitada por el abogado que representa a la familia del campo. Hay en principio un conflicto de intereses por un empleado que está ocupando una casa que está alojada ahí en el campo, hoy (por ayer) se realizó una audiencia para ver en qué estado estaba esta situación porque si bien se presenta la familia a pedir la restitución del campo, yo no tenía conocimientos qué actividades estaba llevado adelante el Ministerio Público Fiscal”, y recordó que “por su parte, también se presentó el empleado manifestando que él tiene el derecho de retención laboral, y que es una cuestión laboral y no una usurpación desde el punto de vista penal”, aclaró Mautone.

Del mismo modo, su señoría comentó que “hay un conflicto de intereses en principio entre el derecho penal, que podría llegar a ser una usurpación, y digo podría porque lo estoy evaluando, y el derecho a retención, es un derecho que existe en el derecho laboral. La cuestión es así: se me plasmó como estaba la investigación penal, llevada a cabo por el Dr. Jaume, que es el fiscal que entiende en la causa, y los abogados del empleado quien solicitó que se revean 3 testimoniales que tiene en defensa de sus derechos”, aclaró.

Más adelante, el Juez Mautone especificó que “les di un plazo de 24 hs., hasta mañana (por hoy) para que aporten las testimoniales y dispuse un cuarto intermedio hasta el martes próximo, y con todo eso desarrollado yo entiendo que, de no haber otro inconveniente, se resolverá la situación el martes”, no obstante precisó: “será luego de evaluar todo”, aunque aclaró que “no quiero hablar con los propietarios del campo porque ellos tienen su abogado que los representa, con quien estuve hoy (ayer) en la audiencia. Se evaluará y se resolverá conforme a las constancias aportadas por las partes”, aclaró el juez.