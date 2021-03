POR AHORA NO HABRÁ AUMENTO EN EL COSTO DEL BOLETO DE COLECTIVO

Representantes de las empresas de transporte urbano de pasajeros, mantuvieron ayer a la mañana una reunión con los concejales del oficialismo, pero con la ausencia de los ediles de la oposición. El tema que los convocó era para tratar el desesperado pedido de los empresarios, de un urgente aumento en el costo del boleto.

En la reunión, los transportistas dejaron en claro que, si no existe un aumento, dados todos los incrementos de los costos que tienen las empresas, expresaron que van a tener que parar unidades. Eso no les cayó bien a los ediles porque consideraron que eso a los usuarios causaría un tremendo perjuicio para los usuarios.

Vale recordar que el costo del boleto único hoy es de 30 pesos, propusieron un incremento escalonado para abril en $ 35, en junio sería de 40 y en el de agosto el boleto pasaría a costar 45 pesos.

En este sentido, Gastón Etchepare, como presidente del bloque justicialista, remarcó ante cronistas de EL SOL-Tele5 que: “ambos sectores valoraron la presencia tanto de los concejales del oficialismo como de los representantes de la Cámara de Transporte”, lamentó además la ausencia del “bloque de juntos por el cambio”.

El edil comentó que: “el bloque del PJ solicito que no se aumente el boleto por lo menos hasta que los trabajadores no cierren paritarias, a lo que las empresas nos respondieron que sin aumento no van a poder mover las unidades por lo tanto no se va a garantizar el servicio”, puntualizó y destacó que “en ese sentido se realizó otra propuesta, un aumento escalonado en tres tramos para que no se sienta tanto en el bolsillo del usuario”.

“La propuesta es llevar a 15 % el descuento del boleto obrero o anticipado que hoy está en 11%. También propusimos mantener el boleto de Jubilado y estudiantil cómo están hasta el momento. Las empresas aceptaron mantener el precio del boleto jubilado y estudiantil y quedaron en responder por el aumento del porcentaje de descuento del boleto obrero”, comentó Etchepare.

Respecto del boleto único, el concejal señaló que: “ellos hicieron una contrapropuesta de aumento de $ 45 en abril y $ 60 a los que los concejales del oficialismo les pareció excesivo, pero lo van a consultar con el resto de los concejales del bloque para volver a reunirse los primeros días de la semana que viene”.