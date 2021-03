UNA MUJER RECLAMA PROTECCIÓN POLICÍA PORQUE LE BALEARON LA CASA Y LE ARROJAN PIEDRAS EN EL FRENTE

Vecina del barrio Pierrestegui contó que su marido está detenido por un hecho de sangre y que hay un grupo de varios hermanos que quieren tomar venganza y le tirotean y le arrojan piedras contra la vivienda.

Viviana es una vecina que vive en inmediaciones de Bulevar Yuquerí al 1700 del barrio Pierrestegui, contó con el rostro tapado por miedo a represalias, ante nuestro medio, que su marido está detenido (con prisión preventiva por un hecho de sangre) y que hay un grupo de varios hermanos que quieren tomar venganza y le tirotean y le arrojan piedras contra la vivienda porque, según la mujer, ese grupo cree que su marido está escondido en su casa.

En este sentido, Viviana, comentó ante cronistas de este medio que “el problema es que mi marido tuvo un incidente con unos de apellido Cáceres que viven en el barrio Villa Jardín”, no obstante, aclaró que “los que provocaron el problema fueron ellos y por ese inconveniente ahora mi marido está preso acusado de un crimen. Él está preso en la alcaldía por una cuestión que prefiero no comentar, pero esta gente piensa que mi marido está acá en mi casa entonces, esta gente pasa por acá y me apedrean la casa y me tirotean el frente de mi domicilio”.

Del mismo modo, acotó que “esta madrugada (por ayer) yo estaba durmiendo y pasó una moto con uno de los hermanos y me cascotearon el ventanal del frente de la casa, justo donde duerme mi hija, ella tuvo que salir agachada porque volaban los pedazos de vidrios por todos lados. Ésta es la segunda vez que atacan mi casa porque la vez anterior me balearon el frente”.

“Mi marido está preso por una causa que todavía no hay ninguna prueba, no se sabe nada, todo es por comentario nada mas, pero mi marido está preso”, dijo y reclamó que “yo quiero que la policía e brinde protección, porque no es vida lo que estamos pasando con estos delincuentes, tenemos que vivir escondidos adentro de la casa, mi nena está muy tensionada. Mi marido está detenido desde el mes pasado pero estos tipos creen que mi marido está acá en casa, por eso le pido a la policía que me brinde protección”.