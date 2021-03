DESDE UATRE DESPEJAN DUDAS SOBRE ACUSACIONES CONTRA EL GREMIO

Respecto de algunas denuncias públicas mediáticas realizadas contra la organización gremial que nuclea a los trabajadores rurales y que dan cuenta de un accionar violatorio llevado a cabo por la dirigencia del gremio a nivel provincial, aclaran sobre versiones infundadas.

En este sentido, el titular del gremio a nivel local, Walter Cáceres, destacó que: “no es verdad que se haya violado propiedad privada alguna que esté relacionado con las visitas inspectivas llevadas a cabo por nuestra representación Gremial Provincial”, aclaró el dirigente sindical.

En ese mismo sentido Cáceres resaltó que: “dichos relevamientos se procedieron a realizar en conjunto con la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos, claramente identificados en sus vestimentas y credenciales para estos casos”, aclaró el dirigente local.

“Que no es verdad” que no quisimos identificarnos en el relevamiento denunciado, que en todos los casos además queda plasmado en acta de inspección nuestra identificación y representación. Lo que sí es verdad es que la empresa en cuestión hace abuso de la autoridad de policía provincial llamando a dicha fuerza deL orden, pretendiendo con ello que no se lleve a cabo la actuación del Organismo laboral. Además de su pretendida de demostración manifiesto de poder intimidatorio, para con los presentes en el procedimiento.

Asimismo señaló que: “fuimos claramente respetuoso de él o la empleadora en cuestión”, prueba de ello lo demuestra el video que circuló en las redes sociales, por el cual pretenden claramente ensuciar nuestro reconocido gremio UATRE, con la tranquilidad y paciencia caracterizada, ya que no hay nada que esconder de nuestra parte. “La violencia y nerviosismo, estaba del otro”.

“Corresponde decir nuevamente que estuvimos acompañando al Organismo Laboral competente provincial, tal nos faculta la ley de Asociaciones Profesionales. Siempre respetuosos a la ley y a las disposiciones de procedimiento vigentes”, y aclaró que: “seguiremos desarrollando nuestra tarea gremial, como siempre lo hemos desarrollado, en defensa de los intereses de nuestros representados, los trabajadores Rurales, nada ni nadie impedirá que nuestros controles sean llevados a cabo. El que ataca el accionar gremial seguramente es porque tiene cosas que se acercan a la violación de los derechos de los trabajadores rurales y su familia, y no estamos dispuestos a permitir que eso siga sucediendo en el siglo XXI”.

Por último Cáceres destacó que: “siempre convencidos, que la dignificación del trabajador rural y su familia se conquista a costa de grandes luchas con fuerzas de poder cuya pretendida es que siempre el trabajador rural esté oprimido, sumiso a sus órdenes, haciéndoles creer que no tienen derecho o que nadie los representa. Dignificar es hacer que eso que efectivamente el trabajador lo merece, sea exigido y cumplido y ahí estará esta Organización gremial UATRE, representando a los Trabajadores más humilde de la Tierra, los trabajadores Rurales”.