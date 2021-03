ORDUNA SE REFIRIÓ AL GOLPE DE ESTADO DEL 76 Y SUS NEFASTAS CONSECUENCIAS PARA CONCORDIA Y EL PAÍS

Hoy es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

El objetivo de este día es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente, por eso este medio entrevistó a un ex intendente de nuestra ciudad, quien fue detenido, estuvo desaparecido dos meses hasta que se supo de él. Luego fue trasladado a distintas cárceles de nuestro país hasta que, tras 6 años de injusta detención, recuperó su libertad en 1982.

“YO ESTUVE 60 DÍAS DESAPARECIDO PORQUE NADIE SABÍA DONDE ESTABA, HASTA QUE ME HACEN APARECER EN LA UNIDAD PENITENCIARIA N°1 DE CÓRDOBA”

Recordando lo que le tocó vivir por aquellos años como desaparecido primero, y luego como detenido en distintas unidades penales, el Ingeniero Hernán Darío Orduna, reflexionó ante cronistas de este medio que “por un lado pasó mucho tiempo, peor están aquellos que ya no están”, lamentó y dijo: “muchos fueron los compañeros y compañeras que fueron asesinados y que están desaparecidos. Nosotros tuvimos la fortuna de sobrevivir”, aunque subrayó que “el pueblo la pasó mal con la dictadura y sus consecuencias todavía las vivimos hoy con el predominio de lo financiero sobre lo productivo. Esto fue establecido en 1976 y todavía no pudo ser cambiado y es lo que produce todo este problema grave que tenemos en lo económico en Concordia y en la Argentina, es un problema social porque son consecuencias sociales”, afirmó.

En ese mismo sentido, el ex intendente de nuestra ciudad precisó que “en Concordia hasta 1976 había pleno empleo pero lamentablemente eso desapareció porque nunca más volvimos a tener una situación de pleno empleo en nuestra ciudad”, recordó y dijo que “todo el origen de esa crisis se agravó porque al construirse Salto Grande, se generó una atmosfera ficticia que parecía que estaba todo bien pero se cerraron todos los contratos de Salto Grande en 1980, se produjo una crisis terrible en nuestra ciudad porque quebraron la mayoría de las grandes empresas que nunca más volvieron a abrir”, lamentó el ingeniero.

“No es solamente un problema de la represión que la oligarquía, a través de los militares, ejerció sobre todo el pueblo argentino -dijo Orduna- fueron las consecuencias de un armado económico que es contrario al interés nacional y que es contrario a que cada persona se pueda realizar”, lamentó y recordó que “en el ministerio de economía no había un solo militar porque había todos civiles que eran los representantes de la oligarquía. Estaba Martínez de Hoz, estaba Jorge Zorreguieta, el padre de Máxima Zorreguieta. Todos ellos fueron los que instrumentaron todas las medidas económicas que generaron toda la destrucción del sistema productivo de la Argentina. La oligarquía siempre fue así en nuestro país desde 1852”, referenció.

Del mismo modo, aseguró que “la oligarquía tiene un temperamento asesino, siempre ha sido violenta y represora”, no obstante rescató que “lo importante es que los Argentinos, pese a las discrepancias desde 1983, venimos desarrollando elecciones cada 4 y cada 6 años para consolidar una forma de convivencia que antes no existía porque la oligarquía golpeaba la puerta de los cuarteles y era derribado el gobierno que había sido electo”, rezongó y agregó que “esta es la realidad y significa que hemos avanzado mucho pero también falta mucho porque económicamente no se logra salir de una situación donde necesitamos que en Concordia por ejemplo, todos tengan trabajo pero para eso necesitamos que haya empresas más grandes. Lamentablemente las empresas grandes ninguna es de acá, lo único que hacen es llevarse los recursos de Concordia y no nos dejan nada”, lamentó y dijo, esto se cambia con decisión política, priorizando el capital local, priorizando que haya trabajo, que el trabajo sea decente, que el trabajo no sea en negro, que sea en blanco y que a su vez el comerciante y el pequeño empresario puedan pagar salarios en blanco y que no esté en el dilema de pagar o no pagar. Todo eso significa tener una concepción del desarrollo económico porque Mercado Libre no paga y el almacén de la esquina tributa. La culpa de eso no la tienen los presidentes ni de Rusia ni de Estados Unidos, la culpa la tienen acá quienes no quieren hacer que tributen los que tienen mucha plata”.

Respecto de si los militares tuvieran la oportunidad de volver a ser gobierno, Orduna aclaró que: “no me atrevo hablar de toda una generación porque sería un atrevido, yo creo que no, porque eso está superado porque las fuerzas armadas tienen otra composición ya que ninguno tiene las manos sucias con sangre y tienen otro tipo de composición”, aseguró”.

El ex intendente de Concordia trazó una referencia histórica desde su detención hasta que recuperó su libertad, en este sentido recordó que: “el 5 de abril de 1976 me detuvieron en Córdoba, yo ya estaba recibido y estaba trabajando ahí como ingeniero metalúrgico. Yo estuve 60 días desaparecido porque nadie sabía dónde yo estaba hasta que me hacen aparecer en la Unidad Penitenciaria N°1, la cárcel de Córdoba, donde mataron al 20% de los compañeros. De ahí me trasladaron a Sierra Chica, después me pasaron a Coronda, después me llevaron a Caseros, cárcel que fue demolida. Luego me pasaron de Caseros a Rawson y salí en libertad a fines de junio de 1982, pasaron 6 años, 2 meses y 21 días de detención. Salí en libertad después de la guerra de Malvinas”, recordó.

Consultado por lo que significa el 24 de marzo, Orduna diferenció que: “no hay cuestiones individuales, yo creo que hoy 24 de marzo es un momento de reflexión de que es lo importante para el pueblo Argentino y cuáles son los valores que hay que tener siempre presente”, y a manera de mensaje señaló para quienes a través de las redes sociales piden que vuelvan los militares, dijo: “creo que no conocen lo que pasó, no es solamente que mataron y que torturaron, que hicieron desaparecer a muchos niños, destruyeron el sistema financiero Argentino. Yo les digo que comparen, que hagan una investigación de cómo era la actividad económica en Concordia en 1976, y cómo era en 1982, ahí se van a dar cuenta. Que vuelvan los militares es que vuelva a destrozarse todo, pero no es los militares solamente, es la oligarquía con una política sectaria, muy malévola y que realmente hizo mucho daño”, y exclamó que “yo les pido que tengan en cuenta que Argentina en 1974 exportaba transistores a Japón. Después decían que el mercado decidiera si acá se fabrican caramelos o acero”.

Finalmente, el ingeniero reflexionó sobre la oligarquía: “originalmente son aquellos propietarios que en 1852 prefirieron aliarse al capital británico para que Argentina deje de ser una nación como era en ese momento la confederación. Fueron construyendo un sistema donde le robaron al pueblo originario todas las tierras. De golpe apareen ellos en catastro, porque catastro se creó a partir de ellos y fueron evolucionando siempre como socios menores del imperialismo de turnó”, espetó el ex intendente de Concordia.