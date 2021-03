TRAS LOS INCIDENTES DEL MIÉRCOLES ACLARARON SOBRE EL USO DE LA PISTA DE PATINAJE

En el feriado por el día nacional de la memoria se vivieron momentos de tensión en la pista de patinaje ubicada en la costanera. Cuando llegaron a dar clases las instructoras de patín se encontraron con el lugar lleno de gente. Amablemente se les pidió a los chicos que se retiren para comenzar a entrenar y alguno de los adolescentes no lo entendieron y arrojaron piedras. Por este motivo desde la escuelita decidieron no dar más clases los días feriados y además aclararon sobre el uso de la pista y las lógicas restricciones.

En diálogo con este medio, Cecilia, una de las instructoras manifestó que el miércoles por la tarde tenían entrenamiento con la Escuelita de Patín del Club Alumni que es uno de los días que les autorizaron para que funcione. “Cuando arribamos a dar las clases, la pista estaba desbordada de gente. Había triciclos, pata pata, patinetas y hasta un perro dentro del trazado. Eran aproximadamente treinta chicos. De los cuales 25 salieron y otros cinco no lo entendieron y nos insultaron y empezaron a tirar piedras, no a nuestra humanidad sino a la pista para que nuestros alumnos se caigan. Por estos hechos y al circular tantas personas decidimos no dar más clases los días feriados”. Sería importante sumar cartelería y personal de seguridad en la pista, agregaron.

Vale aclarar que la pista de patinaje se realizó a partir de un pedido formal que los deportistas patinadores elevaron por escrito en 2012 a las respectivas autoridades solicitando de este modo un lugar para entrenamiento, competencias y eventos deportivos. Desde el Club Alumni destacaron que es una pista con medidas y especificaciones técnicas oficiales para eventos y competencias provinciales y nacionales.

Si bien es una pista pública está regulada, coordinada y utilizada por 3 escuelas de patín que tienen una autorización oficial para el uso adecuado de la misma. Las respectivas escuelas cuentan con un seguro por accidentes para todos los alumnos que la utilicen debido a que es un deporte de alto riesgo. Además de las escuelas, la pista se utiliza para entrenamiento para competencias. Practican deportistas que viajan para representar a la ciudad en eventos de gran relevancia, provinciales, nacionales e internacionales.

En los próximos días el Ente de Costanera emitiría un comunicado con los horarios habilitados para el uso recreativo de la pista ubicada en la Zona Verde de nuestra ciudad pero las profesoras de patín velocidad remarcaron que en horarios que no hay escuelas ni se llevan a cabo entrenamientos donde los patinadores levanta una velocidad importante se puede utilizar de manera recreativa cumpliendo las normas que son: uso del casco obligatorio, uso de patín en línea – velocidad- no artístico-ni otro tipo de patín porque con los saltos o piruetas la pista se rompe, siempre todos patinando en el mismo sentido de circulación, no unos para un lado y otros hacia otros.

Por último, según lo establecido por el Ente, está prohibido el ingreso de bicicletas, monopatín, patineta, patacleta, longboard o cualquier otro elemento que no sea patín.