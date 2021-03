AMENAZARON A LA FAMILIA DE LA MUJER QUE HALLARON TIRADA SOBRE LAS VÍA EN RUTA EN 18

Desde la familia de la mujer de unos 40 años que fue hallada por unos jóvenes tirada sobre la vía en Ruta 18, entre San Salvador y General Campos, reclaman justicia y sospechan que hay un marcado interés por parte de las autoridades de tapar y que el grave hecho no trascienda en los medios. La causa parece haber tomado ribetes inesperados porque, desde la familia, en comunicación con nuestros cronistas y sin brindar demasiadas precisiones, aseguran que están amenazados y que hay temor de hablar sobre el tema.

Este medio pudo saber además que la policía de San Salvador apostó una unidad de custodia con dos funcionarios desde la mañana de ayer en el frente de la vivienda de la fiscal de San Salvador, Clara Mondragón, cumpliendo con una orden a nivel provincial. Las autoridades se excusaron de brindar información sobre la presencia policial en el lugar. Se desconoce si recibió algún tipo de amenaza o cuáles son los motivos para apostar una unidad con dos funcionarios frente al domicilio las 24 horas.

En diálogo con cronistas de El Sol-Tele5, Viviana, hermana de la víctima expresó que “la dejaron en las vías del tren para que la formación la atropelle y que no quedara ningún rastro” y suplicó “justicia, exigimos justicia y queremos que se investigue y que se encuentre a los que cometieron tan aberrante hecho con mi hermana”.

“Yo estoy a 300 kilómetros de donde ocurrió este hecho, la verdad es que estamos sin saber nada -dijo Viana- estoy tratando de atar nudos y de saber en realidad qué es lo que pasó y estamos tratando de averiguar, no nos dan pelota por teléfono, quise hablar con la fiscal y no me dieron lamentablemente información, no sabemos por qué nos niegan siendo que yo soy la hermana y necesitamos que se haga justicia”, y recordó que “mi hermana me contó por teléfono, lo poco que le pude entender ahí cuando la encontraron, me dijo que no pudo reconocer a nadie pero que la golpearon y la metieron dentro de un auto”.

Del mismo modo Viviana reiteró que “yo quise hablar con los fiscales para que me explique sobre lo que le pasó a mi hermana, pero me negaron dar información, siendo que yo soy familiar y no me lo pueden negar”, al tiempo que comentó: “me mata la tristeza y la impotencia de no poder viajar a San Salvador para hablar con las autoridades o hacer una marcha para que se esclarezca esto”.

“HABÍA SIDO VIOLADA”

Otros familiares de la mujer presuntamente violada y que la habrían tirado sobre las vías férreas para que una formación borrara todo tipo de rastros, señalaron ante nuestros cronistas que: “ella había sido violada, estaba muy golpeada e inconsciente”, aseguraron y denunciaron que “acá se quiere tapar todo, la fiscal ahora se hace la víctima y pidió custodia policial porque parece que fue amenazada. Resulta que la víctima es nuestra tía, pero la policía custodia la casa de Mondragón”, dijeron a manera de reproche.

“ESTÁN TAPANDO TODO Y SI HAY QUE HACER UNA MARCHA LA HAREMOS”

Vecinos de la localidad de San Salvador que se comunicaron con estas páginas, aseguraron que “están tapando todo porque desde la fiscalía no quieren que el caso se ventile, no quieren que se hable del caso. Este es otro caso de violencia de género, nosotros venimos denunciando desde hace tiempo, pero parece que el juez y la fiscal, que están muy bien al tanto de lo que viene ocurriendo acá, están más preocupados por tapar todo que por hacer justicia”, y remataron diciendo que “si hay que hacer una marcha la haremos porque estamos cansados de los casos de violencia de género y que no se imparta justicia. El juez de primera instancia de familia que ejerce violencia institucional, así como la fiscal, no resolvieron los casos con perspectiva de género”, y reconocieron finalmente que “acá hay versiones de cosas más graves”.

LA VERSIÓN POLICIAL ANTE NUESTRO MEDIO

En comunicación con nuestro medio, el comisario Mario Orrego, como sub jefe departamental de la capital nacional del arroz, fue muy escueto en sus respuestas que ameritan una explicación más profunda ante la gravedad de los hechos, en este sentido el uniformado señaló que: “yo estuve todo el día de hoy (por ayer) trabajando en el caso y lo que puedo decir es que hay varias líneas de investigación y está todo encaminado”, dijo el comisario sin brindar detalles del avance de la pesquisa”.

Ante la afirmación de los familiares que aseguran que la mujer fue abusada, Orrego minimizó diciendo que “no estamos ante la presencia de violación porque no hay nada que indique eso”, no obstante, justifico diciendo que “se sigue investigando porque el expediente que yo manejo, incluso la declaración de la víctima, yo no tengo indicios de que haya sido violada”, dijo el policía en total contrapunto con lo que aseguran sus familiares al decir que “ella había sido violada”.