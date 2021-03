PROTECCIONISTA EXPLICÓ SOBRE EL CASO EN EL QUE ARRASTRARON UN PERRO CON UN AUTO

Este fin de semana explotaron las redes sociales con una foto ilustrativa y con varios comentarios que daban cuenta de que un automóvil que circulaba de oeste a este por calle Lieberman, casi en su intersección con calle Gobernador Cresto, arrastraba un perro atado de las patas ante los bocinazos e indignación de los que vieron tan desagradable espectáculo.

Ante la insufrible actitud del conductor que arrastraba el animalito, Horacio Froy, como titular de Conciencia Animal, expresó ante cronistas de este |medio que “me enteré de lo ocurrido porque lo vi en las redes sociales y me llamó gente indignada por lo ocurrido”, no obstante, aclaró que “podría tratarse de un delito si el animal habría estado vivo en el momento en que era arrastrado. La verdad es que no sabemos si hubo una denuncia formal”.

De todos modos, el proteccionista animal aclaró que si el animal ya estaba muerto “no constituye un delito”, aunque subrayó que “lo que hizo el conductor fue una condenable la actitud porque si perteneció a una familia y el animalito murió, el cuerpito debía haber sido tratado de otra manera, por ejemplo puesto en una caja, llevada la Veterinaria municipal o bien darle una sepultura en un lugar adecuado”.

Renglón seguido lamentó “tan desagradable actitud de una persona para con un animal como es un perro, ejemplo de fidelidad. Creo que no es importante si esta persona cometió delito o no, pero si es un claro ejemplo de falta de sensibilidad y desinterés por los sentimientos de quienes contemplaban su acción, en una ciudad donde el movimiento animalista va en aumento y donde ante tantas necesidades insatisfechas lo que más se necesita es solidaridad de los más indefensos y este tipo de actos no es precisamente un buen ejemplo de valores humanos”, concluyó.