AFILIADOS AL SUEMC SIGUEN ESPERANDO QUE SE PRESENTE UN BALANCE ECONÓMICO

Afiliados al Sindicato Único de Empleados Municipales se manifestaron en la puerta del establecimiento con el objetivo de que el interventor Hernán Abasto presente el balance económico y financiero de la entidad.

En diálogo con este medio, el Vicepresidente de la Agrupación Lista Azul, Esteban Corrado señaló que ya hace aproximadamente ocho meses que están cerradas las puertas del sindicato: “Hemos hablado con Abasto pero nosotros queremos que nos atienda como corresponde en nuestra casa. Necesitamos tener la memoria y el balance del SUEMC y todavía estamos a la espera”.

Por su parte el Secretario, Antonio Menga comentó que les da mucha bronca la situación porque ellos esperaban el decreto nacional donde se decía que no se podían hacer elecciones hasta el 28 de febrero y resulta que hace quince días que estuvieron con el señor Abasto y les mintió como unos tontos: “Nos dijo que iba a empezar a abrir el sindicato dos horas por día y no lo hizo, que iba a entregar útiles escolares y tampoco lo hizo, que había entregado la documentación al ministerio y en realidad no entregó nada. Del balance tampoco sabemos nada.

“Tony” afirmó que los afiliados les preguntan qué pasa con la plata y no saben. “Si sabemos que la municipalidad al señor Abasto le depositó aproximadamente cuatro meses de nuestro dinero por eso nosotros queremos saber qué es lo que sucede y cómo piensa actuar. Si él no está en condiciones de estar al frente de una normalización que se baje y pongan a otro. Nosotros no vamos a insistir en el Ministerio para que esto suceda porque si no presenta nada en el Ministerio nunca vamos a poder tener elecciones porque no hay nada presentado. Le pedimos disculpas a los afiliados porque creíamos que para esta fecha ya íbamos a tener una nueva comisión pero lamentablemente no podemos cumplir con eso porque Abasto no ha entregado nada al ministerio ni siquiera un informe”.

Por último, el Presidente Alberto Villagra sostuvo que después de tantos años de lucha es una vergüenza lo que está sucediendo porque ellos vienen desde el 2016 atrás de todo esto y por eso le piden a Abasto que ponga lo que tenga que poner y que abra el sindicato: “Así como vinimos ayer pacíficamente más adelante lo seguiremos haciendo porque los afiliados nos preguntan todos los días cuando va a abrir el sindicato y no tenemos respuesta”.