NUEVA CONCORDIA PROPONE QUE SE TENGA EN CUENTA EL VALOR PATRIMONIAL DE LA LANCHA DE GONZALITO

Desde el espacio político liderado por Eduardo Asueta presentaron un proyecto de Ordenanza para que se declare patrimonio cultural de Concordia a la “Lancha de Gonzalito”, y que el municipio se ponga al servicio para recomponer la habilitación. Al respecto, Emilio Anthonioz Blanc sostuvo que “lo que queremos es que se tenga en cuenta que se trata de un servicio recreativo que es parte de nuestra historia y nuestro acervo cultural, y como tal debe ser tratado.” El proyecto de Ordenanza fue ingresado esta mañana ante el HCDC.

Al respecto, Cristina Guitar, también referente del espacio Nueva Concordia sostuvo que “desde nuestro espacio tenemos muy en claro que tenemos que cuidar el valor patrimonial de nuestra ciudad, porque en nuestras raíces también está nuestro futuro. Para nosotros es una lástima ver cómo se pasa por alto el valor patrimonial de este emprendimiento que ha cumplido un enorme servicios social, porque todos sabemos que además de los paseos rentados, la lancha siempre cumplió una gran función social, con aquellos chicos que siempre carecieron de la posibilidad propia de recrearse de esta manera.”

Por su parte Emilio Anthonioz Blanc, sostuvo que “hemos tenido reuniones con Jorge González, conocido como “Gonzalito”, quién nos informo de la situación, y del dolor que le causa ver cómo el trabajo de toda su vida se pierde en la desconsideración, y vemos que los problemas reales por los cuales no puede circular, son menores, o solucionables. Creemos que la ciudad tiene una enorme deuda con este servicio, lo que estamos procurando es que esto se solucione, y que la lancha tenga el reconocimiento que se merece, no de la gente, porque la gente lo reconoce, sino del municipio.”

Por último, Jorge González, informo que “estoy agradecido por esta mano que me están dando, la gente me ha transmitido durante décadas el cariño por lo que hago, hay generaciones enteres de vecinos que han pasado por la lancha, y yo ya estoy grande, lo que quiero es que esto termine bien, decorosamente, jamás he tenido un accidente o he recibido alguna multa, o denuncia, yo solo quiero que la gente, los chicos de concordia puedan seguir viajando y soñando con los paseos, sólo quiero eso, y estoy agradecido por la preocupación de muchos vecinos.”