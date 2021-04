Concejal denunció fiesta clandestina oficial, con amontonamiento

En ese marco, se registraron varias denuncias públicas por la falta de protocolos sanitarios. El evento duró tres días, con cierres musicales en cada jornada. El sábado hubo una banda de comparsa. “Estaba desbordado de gente, nadie tenía barbijos y todos amontonados. Tanto fue el escándalo y las críticas, que el municipio debió suspender el cierre del evento que estaba previsto para este domingo”, según indicaron.

Martín González, jefe bloque del Frente de Todos (FdT) del Concejo Deliberante de Gualeguay, dijo este lunes al periodista Jorge Barroetaveña en LT38: “Felicito al club de Wakeboard por hacer de Gualeguay la sede del Campeonato Argentino. Durante la competencia deportiva, vi muchos grupos de amigos, familias y vecinos en las orillas para formar parte de este evento deportivo. Después hubo amontonamiento y falta de cuidado sanitario. El municipio es organizador de esto y eso es preocupante».

«Cuando terminó la competencia, el municipio organizó una fiesta clandestina oficial. Basta con ver los videos y fotos que circulan en redes sociales, y escuchar los mensajes que manda la gente a la radio. Fue una total falta de cuidado, hubo amontonamiento, un hecho desafortunado”, opinó.

Gualeguay

Públicamente, se pide la renuncia de la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad, Carolina Larrateguy.

Gabriela Franco, representante de Hoteleros en Gualeguay, también opinó sobre el evento. Dijo que “fue un evento fantástico. Hubo gente de muchas provincias que conocieron Gualeguay. Durante el día el evento fue impecable. Pero siempre caemos en lo mismo: si se hace porque se hace y si no se hace porque no se hace. No puede ser el pueblo tan cínico de escupir para arriba. Hace diez meses estamos sin trabajar».

«Hay fiestas clandestinas. Esto terminó mal. Pero es responsabilidad de cada uno cuidarse y ponerse el barbijo, no estar amontonados. Acá se está hablando por hablar. Hay mucha gente que habla sin participar, sin ponerse en los zapatos de la gente que tiene que pagar sueldos sin trabajar durante siete meses. No fue una fiesta clandestina, fue un evento deportivo. ¿Qué pasaba si la Policía aparecía a querer separarlos a todos? Yo tenía gente alojada de San Luis, Córdoba, Santa Fe y estaban sorprendidos de la organización. Ojalá podamos tener más eventos deportivos así en Gualeguay”, concluyó.