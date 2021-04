Correo Argentino le llevó un frasco de aloe vera en lugar del Iphone que compró

“Quiero compartir un hecho de corrupción, que espero que no le suceda a nadie y menos en estas situaciones que estamos pasando. La verdad que muy desilusionado con todo que a la edad de 18 años me estafen de esta forma”, dijo y agregó: “creo que no me lo merezco después de que con mucho esfuerzo me iba a comprar el celular que tanto quería. Y la verdad que entiendo por qué el 70% de los jóvenes de hoy en día quieren migrar y me incluyo”.

El posteo lo realizó Agustín Sciortino en su muro de Facebook y fue replicado por su padre, Daniel Sciortino, un odontólogo paranaense que desde hace bastante tiempo está radicado en Federal. Fue director de la Colonia Psiquiátrica Ciudad de Federal y también peleó por la intendencia de su ciudad por el justicialismo y, luego, por la senaduría del departamento, en las elecciones de 2015.