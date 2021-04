Alberto habría rechazado una donación de 4 millones de vacunas por parte de EE.UU

A pesar de la escasez de vacunas y la amenaza de la segunda ola de contagios, el presidente no quiso aceptar una donación de Joe Biden. Eran sueros de AztraZeneca fabricados en Estados Unidos. La oposición pidió explicaciones a Cancillería.

Según reveló Infobae, este domingo Alberto Fernández recibió un mensaje inesperado: Joe Biden se dispuso a entregarle un cargamento de vacunas AztraZeneca que se fabricaron en Estados Unidos y que el primer mandatario estadounidense tenía destinadas, en un primer momento, a México y Canadá. Se trata de cuatro millones de dosis de la vacuna que el el país del norte aún no autorizó para su aplicación contra la covid-19.

Trascendió que el presidente Alberto Fernández había entendido el mensaje como parte de las negociaciones que vienen realizando para la adquisición de estas vacunas, o de la Pfizer. Sin embargo, se supo que se trataría de una donación. “No quiero una donación. Las quiero comprar”, dijo el presidente cuando comentó la decisión de Biden en la intimidad de Olivos.

Como es de público conocimiento, Estados Unidos concentra una millonada de dosis de vacunas y esa concentración (que buscaba garantizar la inmunidad de toda la población estadounidense) no ha sido bien vista por los gobiernos de Europa, América Latina y la comunidad científica mundial.

Ante la reacción de los gobiernos europeos, latinoamericanos y de la comunidad científica, Joe Biden anunció la donación de 2.5 millones de dosis para México y 1.5 millones de dosis para Canadá. Con ese escenario, Alberto Fernández instruyó a Jorge Arguello, embajador argentino en DC, y a Solá para que encuentren un camino hacía la adquisición de las vacunas de AstraZeneca que no se aplican en Estados Unidos.

Si bien lo que puede entenderse hasta el momento es que el mandatario argentino no quiso aceptar las vacunas como una donación, lo cierto es que “Biden no le interesa si se pagan o no las vacunas: busca aliados en América Latina y no exige un juego de suma cero”.

“Con la escasez de vacunas que hay no se puede rechazar una donación sea de Rusia, China o EEUU. Vamos a pedir explicaciones a @CancilleriaARG de las gestiones que se están haciendo para la adquisición de vacunas de EEUU y si se rechazo una donación de Biden de vacunas AztraZeneca“, se quejó el diputado Luis Petri en Twitter.