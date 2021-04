CONCORDIA ADHIERE A LAS RESTRICCIONES DISPUESTAS POR NACIÓN Y PROVINCIA

Tras los anuncios realizados por el gobernador Gustavo Bordet este viernes respecto a las restricciones ante la llegada de la segunda ola de la pandemia mundial de coronavirus, desde la Municipalidad de Concordia precisaron que el intendente Alfredo Francolini junto al Comité Operativo de Emergencia Sanitaria resolvieron adherir a las medidas adoptadas por Nación y Provincia.

El anuncio realizado por el primer mandatario provincial fue atentamente seguido por el Presidente Municipal Alfredo Francolini y el Jefe de Gabinete del gobierno local Fernando Barboza, quienes luego se reunieron con los integrantes del COES concordiense, a los efectos de evaluar y disponer las medidas más convenientes para la ciudad.

En consecuencia, y según lo establece el Decreto Municipal n° 393/2021 en concordancia con las disposiciones provinciales, continuarán las restricciones en la circulación de personas de lunes a jueves, en la franja horaria comprendida entre las 00.00 y las 06.00 AM y de viernes a domingo de 01.00 AM a 6.00 AM, con una tolerancia de 30 minutos aplicable a ambos períodos.

Del mismo modo, se dispuso hacer especial énfasis en la prohibición de actividades y reuniones en domicilios particulares de más de 10 personas.

Desde el gobierno local se reiteró que «las actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios podrán realizarse, debiendo ajustar su funcionamiento al estricto cumplimiento de los protocolos vigentes».

Mientras que «los locales de servicios gastronómicos podrán seguir funcionando con una ocupación que no deberá superar el 50 % de la capacidad de cubiertos disponibles y deberán situar las sillas y mesas de los comedores de tal manera que los respaldos de las sillas (ocupadas) estén a 2 metros de distancia entre sí».

«La situación epidemiológica en Concordia no determina, al día de hoy, otras limitaciones; pero es importantísimo que nos sigamos cuidando y cumpliendo las normas para no tener que tomar medidas aún más duras», expresó el jefe comunal enfatizando en la importancia de la responsabilidad individual para evitar la propagación del virus.