Para Fabio Quetglas: Cierran una actividad que no te genera problemas

El diputado de la UCR cuestionó las nuevas restricciones del Gobierno para frenar la segunda ola del Covid. “La pérdida de confianza se nota, este gobierno no está a la altura de las circunstancias”.

En medio de las protestas de los sectores más perjudicados por las nuevas restricciones que aplicó el Gobierno nacional para combatir la segunda ola de contagios de coronavirus, el diputado de Juntos por el Cambio, Fabio Quetglas lanzó durísimas críticas contra el oficialismo por volver a utilizar la estrategia que fracasó el año pasado.

“El gobierno empezó a mirar encuestas y vio que le rendía extender el encierro. No escuchó a la oposición en los temas de reivindicación de los sectores medios, de las pymes; de las personas no alcanzadas por las políticas de protección; la sospecha cada vez más creciente de que el gobierno atiende al público que lo vota y al que no lo vota no lo atiende; eso profundiza la grieta; y eso se traslada a todos los temas. La pérdida de confianza se nota, indicó en diálogo con Radio Mitre.

Consultado por la escasez de vacunas en el país y la amenaza de la nueva ola de casos positivos, el legislador consideró que “en junio Estados Unidos termina de vacunar, y se va a notar una distención mundial, va a haber más distribución en todo el mundo; hay 80 laboratorios desarrollando vacunas en fase 3, es probable que el hemisferio norte tenga alguna distención, y nosotros estemos pasando el peor momento, pero con una fluidez de vacunas. Si se vacuna el orden de prioridad, cae el uso de terapia intensiva. Pero era una causa para construir una epopeya de diálogo cívico; y el gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Respecto a que hoy dueños y empleados gastronómicos fueron a protestar a Olivos, dijo: “Hace un año no sabíamos nada, y hoy sabemos un montón de cosas. Sabemos que el 90% de los contagios es por vía aérea; y sabemos que los contagios se dan en reuniones sociales, fiestas clandestinas. Si sabes que el problema lo Tenes ahí, ¿por qué cerras una actividad que no te genera problemas?; controlá donde está el problema; sino pagan justos por pecadores. Han hecho un esfuerzo adaptativo enorme; y ahora tienen que cerrar, y no controlas las fiestas clandestinas. Vamos a vivir un tiempo más con restricciones, pero tenemos que pedir racionalidad. El gobierno ha mostrado un déficit sostenido”.