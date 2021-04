EN SAN CARLOS ESTÁ PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN CON VEHÍCULOS, PERO SIN EMBARGO ANDAN IGUAL

Desde la Dirección del tradicional paseo local, recordaron que rige la prohibición de circular con vehículos en San Carlos y puntualizaron que los patrullajes de control de cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades en el marco de la pandemia “están vigentes”, pero grande fue la sorpresa de muchos concordienses que ayer domingo por la tarde, se quedaron sin palabras al ver una gran cantidad de automóviles circulando, o que estaban estacionados dentro de San Carlos.

Varios lectores de este medio, se comunicaron con nuestra redacción para expresar su indignación porque, según ellos, no se puede entrar al paseo público con vehículos, pero sin embargo (ilustraron sus comentarios con fotografías), registraron más de una decena de rodados dentro del parque.

De inmediato, cronistas de nuestro medio se comunicaron con las autoridades del lugar para consultar sobre lo expresado por los vecinos, incluso se le hizo llegar hasta las fotografías tomadas por los vecinos en las que se podían ver autos y hasta camionetas dentro del tradicional paseo local. “Las fotos de los vehículos en el Parque, pueden ser de personas que fueron al Castillo a realizar el recorrido, a visitarlo, previo abonaron la entrada”, señaló ante nuestro medio Maxi Benedetto, como director del Parque San Carlos.

Del mismo modo el funcionario municipal aclaró que: “los vehículos pueden ser que llevaron a personas mayores o con alguna discapacidad, en esos casos está contemplado”, explicó y agregó que “también se ven en las fotografías vehículos estacionados, pero no están dentro del predio”, y aclaró que “hay personas que ingresan con sus vehículos por sectores que no está habilitados, pero, aunque la gente lo sabe que no pueden ingresar con vehículos, algunos entran igual”.