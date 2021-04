Evidentemente que la opinión del Fiscal de Estado, es una opinión de un hombre que vive en la opulencia, habla desde un jugoso sueldo fijo, habla desde una posición que no tiene sensibilidad, no es capaz por un segundo de ponerse en la piel de cualquier vecino que sale a vender empanadas o pasteles por el barrio para mantener su familia.

Evidentemente los funcionario nacionales, provinciales y municipales viven otra realidad, ellos cobran seguro a fin de mes pero amenazan con duras sanciones a quienes no respeten las medidas. No sería mejor que toda persona que salga a ganarse el mango a la calle, que la encadenen en un calabozo y que la dejen morir de hambre para que no molesten y no incomoden a tipos como este fiscal que debe cobrar cerca del millón de pesos por mes y no es capaz de ponerse un segundo en la piel del otro.

ESTO DIJO UN HOMBRE QUE COBRA SEGURO A FIN DE MES:

Julio Rodríguez Signes explicó este lunes que “en Entre Ríos regía el decreto 747 hasta el 30 de abril” pero desde el pasado fin de semana “dada la situación sanitaria, rige el 808”.