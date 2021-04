La funcionaria acompañada del jefe de la policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; y el jefe de la Departamental Concordia, Jorge Cancio recorrieron las localidades de La Criolla y Colonia Ayuí, mientras que por último mantuvo un encuentro con el Consejo de Seguridad de Concordia.“El propósito fue charlar temas vinculados a la seguridad, al equipamiento, a la adquisición de cámaras de videovigilancia para la ciudad con un proceso que ya está en marcha. Además estamos para recibir las inquietudes del Consejo de Seguridad, sobre las mejoras que pensamos en torno a los sistemas de vigilancia, a la labor policial y la labor ciudadana que colabora siempre con la policía”, manifestó la ministra.

También durante el encuentro se charló sobre las obras de la Alcaidía de Concordia, con el objetivo de ampliar el lugar de alojamiento de detenidos. “La Alcaidía tiene que mejorar su estructura y llevamos un proyecto para empezar con las obras. Habrá más espacio para alojar a personas que están sometidas a un proceso penal y que no fueron derivados a ninguna Unidad Penal de la provincia”, indicó la funcionaria y al mismo tiempo agregó: “En Gualeguaychú estamos en construcción de cinco módulos penitenciarios. El sistema penitenciario estatal provincial aloja también a presos federales, por lo que tenemos que mejorar nuestra estructura”.

Al mismo tiempo Romero expresó que otra de las novedades para Concordia es que “en estos días asumirán los nuevos integrantes de la Cámara de Casación Penal porque el gobernador Bordet en el día de ayer suscribió el decreto de designación porque pasaron los pliegos por el Senado y fueron aprobados”, en relación a la asunción que tendrán los vocales. Cabe destacar que los postulantes que expusieron a principio de mes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano fueron María del Luján Giorgio, Darío Gustavo Perroud y María Evangelina Bruzzo.

Inseguridad



Consultada cuál es la calificación de la problemática de la inseguridad en la provincia, Romero respondió: “Estamos dentro de los márgenes normales, no hemos tenido un crecimiento del delito. Ocurre que en pandemia, en los primeros meses del año pasado, cuando tuvimos restricciones totales de movimiento en las ciudades disminuyó muchísimo la comisión de delitos. Nosotros no hemos registrado en el año 2021 más delitos de los que veníamos teniendo en 2019, 2018. Estamos en los mismos estándares”. Al mismo tiempo agregó: “No quiere decir que no nos preocupe el alto nivel de violencia que a veces ocurre en algunos delitos callejeros y nosotros lo vinculamos al consumo de sustancias. Por eso, hay que seguir bregando por el combate ante el narcotráfico, el narcomenudeo ya que el consumo de sustancias hace que algunos delitos que antes eran menores, tornen más violentos si las personas consumen algunas sustancias”.