Todos los dispositivos Android cuentan con una serie de aplicaciones propias del sistema operativo que se encargan de ejecutar las principales funcionalidades de nuestro teléfono, como ser las apps de teléfono, SMS, contactos, y los servicios del propio Google como Gmail, Google Maps y también Google Play Services, una app fundamental para el correcto rendimiento de nuestro teléfono y que siempre debe estar actualizado, lo cual vamos a explicar a continuación.

¿Para que sirve Google Plays Services?

Google Play Services para que se den una idea, es el engranaje que une y mantiene en funcionamiento el resto de aplicaciones y sistemas del teléfono, corre siempre en segundo plano, por lo que no interactuamos de forma directa con ella, pero siempre se encuentra en funcionamiento, por ello cuando está desactualizado es probable que el dispositivo tenga problemas de funcionamiento o de rendimiento, quedando colgado y dando todo tipo de errores.

Cómo actualizar Google Play Services

Google Play Servicies se puede encontrar en la tienda de Google como aplicación instalable, esto quiere decir que al igual que cualquier otra app Android, podemos gestionar sus actualizaciones desde este medio.

Para saber si tenes que actualizar Google Play Services seguí estos pasos:

Ingresa en la tienda Google Play. Utilizar el buscador para buscar Google Play Services. Ingresa en la ficha de la app, la mayoría cuentan con la app instalada. Si la aplicación está desactualizada, vas a ver un botón con un recuadro verde que die “Actualizar “. Presiona en este y espera que finalice

Cómo instalar Google Play services si no está en mi dispositivo

Como comentamos, este servicio de Google viene de fabrica en casi todos los dispositivos con este sistema operativo. Generalmente los fabricantes de celulares optan por incluir los servicios de Google directamente en su software para mayor facilidad y confort del usuario.

Si Google Play services no está instalada, puede que no tenga soporte para servicios de Google, siendo de un fabricante que no esté asociado a este. Aún así se puede realizar la instalación mediante un archivo APK tanto de Google Play Servicies como de Google Play Store.