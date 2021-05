ZAPATA DURÍSIMO: «AGMER ESTA COOPTADO POR EL KIRCHNERISMO Y ES UNA CUEVA POLÍTICA»

En una entrevista el profesor y dirigente gremial Fernando Zapata, expresó en duros términos: “Es verdad que esta situación de los docentes y en general, hoy, ya es insostenible y se percibe todo un hartazgo ya imposible de ocultar”.

“Ni siquiera los kirchneristas más alcahuetes y más fanáticos de AGMER y CTA lo pueden negar u ocultar ya”.

“El kirchnerismo nunca apoyó a la Educación, y aún lo siguen demostrando, Hoy mismo, en Educación, seguimos con salarios congeladísimos”.

“Siguen y crecen los recortes ya inocultables, la inflación imparable sigue comiéndose los muy magros sueldos ya imposibles de servirnos para nada, siguen las instituciones educativas viniéndose abajo, sin recursos suficientes, sin inversión adecuada, ni en infraestructura, ni en nada.

“En Educación, al igual que en Salud y en tantas otras áreas de la órbita público-estatal y en muchos rubros del trabajo privado también, estamos desprotegidos, expuestos mortalmente a la pandemia, sosteniendo nosotros mismos, los educadores, la virtualidad, totalmente desigual y excluyente, con nuestros ya destrozados bolsillos, etc”.

“Hay muchos cumpas docentes que no pueden ni siquiera pagar cuentas, se endeudan, empeñan sus pocas pertenencias, etc; Todo un cuadro de retroceso y de angustia, de desesperación y de desaliento”.

“El retorno kirchnerista prometió supuestamente »diálogos, consensos, debates, acuerdos pero no cumplió con nada de eso”.

“Peor aún se aplauden entre ellos, entre ultra-kirchneristas nomas y rechazan y hasta agreden y atacan a quienes no les aplaudan sus mediocridades”.

“Ya cometieron varias represiones los kirchneristas, muy al estilo de la represión en Guernica, en el sur bonaerense, por ejemplo”

“El kirchnerismo es una gran mentira, un nefasto engaño, una horrible farsa”.

“Sigue habiendo una desocupación brutal, los planes sociales ya son insuficientes, en el número de asistidos y en la cantidad del monto a percibir, así como también está clarísimamente demostrado que el kirchnerismo ha usado ese asistencialismo clientelar como un mero paliativo para evitar estallidos sociales, en vez de incluir a enormes masas de trabajadores desempleados al aparato productivo, porque todos esos trabajadores se le pueden dar vuelta”.

Siendo parte de las mayorías trabajadoras, nos damos cuenta que siguen casi todos los mismos burócratas «atornillados», de antaño, en las 3 CGTs y en las 2 CTAs, lo cual significa que esas centrales sindicales, hoy por hoy, no nos ayudan ni nos sirven a los trabajadores.

Muchísimos de mis cumpas y colegas educadores, en justo y total repudio a sindicalistas supuestamente »educativos» ultra-kirchneristas como Yasky o Baradel, se enfurecen contra ellos y llaman a la «desafiliación masiva» y, si bien es comprensible esa bronca y todo ese hastío contra tantos alcahuetes dirigenciales, no coincido en abandonar nuestras reivindicaciones.

Coincido en no sostener a esos servilones kirchneristas, pero no hay que caer en la desprotección gremial-sindical. No hay que rendirse.

Es más: hay que redoblar la lucha obrera y la resistencia social.

Ante la pregunta del cronista de este medio de si planea presentar una lista en Agmer y/o CTA Zapata afirmo: “Ni afirmo ni desmiento candidaturas, hoy hablar de listas es una falta de respeto para los compañeros docentes que la luchan día a día con los burócratas sindicales atornillados y cobrando suculentos sueldos. Si, lo que te puedo decir, es que con compañeros y compañeras nos estamos organizando porque vemos que la dirigencia actual no lleva respuestas a las bases. El tiempo dirá” (Concordia al Día).